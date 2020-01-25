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25 января 2020, суббота, 20:43 30
Силовые структуры 2020-01-25T20:44:23+02:00
Українські Новини
В "Борисполе" забыли чемодан с 113-ю iPhone и 71 комплектом наушников к ним

В "Борисполе" забыли чемодан с 113-ю iPhone и 71 комплектом наушников к ним

Валерия Драгомирова
Государственная таможенная служба, Айфоны, Наушники, Аэропорт Борисполь
Телефоны. Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы
Телефоны. Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

Сотрудники Государственной таможенной службы обнаружили 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro на общую сумму около 1,8 млн гривен в забытом багаже в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Об этом говорится в сообщении Киевской таможни Гостаможслужбы, передают Українськi Новини.

Согласно ему, после того как в пункте пропуска "Борисполь" все пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ получили свой багаж, было найдено три дорожных чемодана, которые, согласно биркам, принадлежали двум гражданам этого рейса.

При оформлении данных чемоданов в камеру хранения было обнаружено всего 44 iPhone 11 в упаковке, 63 iPhone 10 без упаковки, 6 iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro.

"Интересно, что о такой куче телефонов их владельцы вспомнили только через несколько недель после возвращения из Эмиратов, а еще удивительнее, что свои вещи из других чемоданов они декларировали тогда на красном коридоре, а вот об этих трех - забыли", - сказано в сообщении.

После обращения пассажиров в камеру хранения для получения своих товаров работники Киевской таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил в отношении этих граждан.

Телефоны и наушники изъяты до решения суда.

Наушники. Фото: Наушники. Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

Телефоны и наушники. Facebook/Киевская таможня ГостаможслужбыТелефоны и наушники. Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы


Как сообщали Українськi Новини, одесские таможенники обнаружили контрафактных кубиков Рубика на 3 млн гривен. 

8 декабря Государственная таможенная служба официально начала работу.

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