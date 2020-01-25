Китайский Новый Год: рецепт традиционных пельменей "цзяоцзы", приносящих удачу в году Крысы

Сегодня, 25 января по лунному календарю наступает Китайский Новый год: во всех домах Китая, Макао, Гонконга и Тайваня появляются праздничные украшения, в китайских кварталах всего мира пышно отмечают праздник, а также его с нетерпением ждут в Сингапуре и даже Южной Корее. Китайский Новый Год отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния и этот год будет посвящен Белой Металлической Крысе.

Новый Год в Китае принято отмечать в семейном кругу, пышными празднованиями на улицах городов и праздничные гуляния длятся 16 дней - и в Киеве тоже будет куда сходить в этот замечательный праздник. А хорошее начало году будет символизировать удачу и хороший урожай. А что может быть лучше, чем простые и традиционные китайские новогодние блюда на столе?

На Новый год китайские семьи устраивают ужин в чисто убранном жилье и по традиции готовит пельмени Цзяо-Цзы, рецептов которых существует немало. Обязательное новогоднее блюдо в Китае— традиционные пельмени или "цзяоцзы" (созвучно с другим китайским словом, что переводиться, как "новогодний привет"). Помимо обычных, готовят несколько пельменей с сюрпризом. Если вам попадется пельмень со сладкой начинкой, новый год непременно будет сладким и успешным. Если вместо начинки достанется монетка — год принесет много денег.

Для цзяоцзы понадобится:

Свиной фарш. 400 гр.

Капуста. 300 гр.

Зеленый лук. Несколько перьев.

Чеснок. 1 крупный зубчик.

Имбирь. Небольшой кусок.

Соевый соус. 40 мл.

Кунжутное масло. 2 чайные ложки.

Рисовый уксус. 1 чайная ложка.

Соль. По вкусу.

Черный молотый перец. По вкусу.

Мука. 1 стакан.

Вода. ½ стакана.

Для соуса к цзяоцзы понадобится

Соевый соус. 2 части.

Острый соус чили или чили-паста. 1 часть.

Чеснок. ¼ части.

Мелко нарезаем капусту — в идеале пекинскую, но и обычная также подойдет. Немного посыпаем солью и черным молотым перцем.

Руками мнем капусту, чтобы она обмякла и стала влажной.

Нарезаем зеленый лук, очень мелко нарезаем имбирь и чеснок. Именно нарезаем, а не давим.

Нарезаем зеленый лук, очень мелко нарезаем имбирь и чеснок. Именно нарезаем, а не давим.

Тщательно вымешиваем фарш и оставляем его мариноваться.

Переходим к тесту. Муку высыпаем в подходящую емкость, добавляем щепотку соли и половину стакана кипятка.

Переходим к тесту. Муку высыпаем в подходящую емкость, добавляем щепотку соли и половину стакана кипятка.

Затягиваем тесто пленкой и оставляем на 20 минут. Затем отрываем кусок теста, скатываем его колбаской и нарезаем на небольшие куски.

Каждый кусок на присыпанной мукой поверхности раскатываем в тонкий блинчик, толщиной в пару миллиметров и диаметром около 7 см. Сразу много сочней для цзяоцзы делать не нужно — будут пересыхать. В центр выкладываем чайную ложку фарша.

Соединяем противоположные края. Делая широкие складки на одной половине блинчика слепляем его со второй половиной, которая остается ровной.

Таким образом полностью слепливаем пельмень. Он слегка изогнется в сторону ровной части.

Далее повторяем до тех пор, пока не используем все тесто и начинку.

Перед началом приготовления можно и даже нужно сделать соус для цзяоцзы. Он крайне простой. Очень мелко нарезаем чеснок. Смешиваем в небольшой емкости соевый соус, острый соус чили или чили-пасту и очень мелко нарезанный чеснок.

Готовят эти китайские пельмени различными способами — их можно просто отварить или приготовить на пару. Но обычно цзяоцзы сначала поджаривают, а потом доводят до готовности под крышкой, добавляя понемногу горячую воду.