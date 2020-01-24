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24 января 2020, пятница, 10:57 7
Жизнь 2020-01-24T10:59:16+02:00
Українські Новини
Китайский Новый год отметят в Украине: куда пойти 24 января

Китайский Новый год отметят в Украине: куда пойти 24 января

Таня Войтюк
Китайский Новый год, Фестиваль, Праздник, Певческое поле, Новый год, Азия
Инсталляция на Певческом поле в Киеве. Фото: moemisto
Инсталляция на Певческом поле в Киеве. Фото: moemisto

Несмотря на то, что традиционно Китайский Новый год празднуют жители Восточной Азии в субботу 25 января по лунному календарю, в Украине он начнется в пятницу, 24 января, и продлится до 23 февраля. В 17:00 на Певческом поле откроется фестиваль, посвященный празднованию этого события.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

Во время празднования китайского Нового года на Певческом поле в Киеве пройдут огненные баталии между командами из разных уголков страны и будет представлен огненный оргáн.

Кроме того, здесь разместят 30 гигантских инсталляций, которые, по задумке, будут создавать волшебную атмосферу праздника. Зрители смогут увидеть легендарную терракотовую армию и большую китайскую стену, сычуаньскую оперу, подводный мир, персонажей древних китайских сказок, зоопарк, фламинго, панды, гигантские цветы, аллею влюбленных и множество других арт-объектов.

По словам организаторов, каждый посетитель фестиваля сможет прикоснуться к традициям и культуре Китая, а также найти развлечения на свой вкус. 

Как сообщали Українські Новини, в Пекине из-за вспышки коронавируса отменили празднование Нового года.

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