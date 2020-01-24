Китайский Новый год отметят в Украине: куда пойти 24 января

Несмотря на то, что традиционно Китайский Новый год празднуют жители Восточной Азии в субботу 25 января по лунному календарю, в Украине он начнется в пятницу, 24 января, и продлится до 23 февраля. В 17:00 на Певческом поле откроется фестиваль, посвященный празднованию этого события.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Во время празднования китайского Нового года на Певческом поле в Киеве пройдут огненные баталии между командами из разных уголков страны и будет представлен огненный оргáн.

Кроме того, здесь разместят 30 гигантских инсталляций, которые, по задумке, будут создавать волшебную атмосферу праздника. Зрители смогут увидеть легендарную терракотовую армию и большую китайскую стену, сычуаньскую оперу, подводный мир, персонажей древних китайских сказок, зоопарк, фламинго, панды, гигантские цветы, аллею влюбленных и множество других арт-объектов.

По словам организаторов, каждый посетитель фестиваля сможет прикоснуться к традициям и культуре Китая, а также найти развлечения на свой вкус.

Как сообщали Українські Новини, в Пекине из-за вспышки коронавируса отменили празднование Нового года.