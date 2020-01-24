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24 января 2020, пятница, 21:50 13
Жизнь 2020-01-24T21:52:14+02:00
Українські Новини
Футбольные фанаты рискуют получить инфаркт, - ученые

Футбольные фанаты рискуют получить инфаркт, - ученые

Валерия Драгомирова
Ученые, Инфаркт, Повышение давления, Футбол, футбольные фанаты
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

Ярые футбольные фанаты, которые остро реагируют на игру любимой команды, рискуют получить инфаркт.

Об этом свидетельствуют данные Оксфордского центра исследования сплоченности общества, сообщает "ВВС Украина".

Ученые изучили слюну фанатов сборной Бразилии во время ее исторического поражения в матче с Германией на ЧМ-2014. В полуфинале мирового первенства бразильцы (пятикратные чемпионы мира) разгромно проиграли соперникам со счетом 1: 7.

Во время этой игры уровень кортизола у фанатов просто зашкалил. Как отмечают медики, такое превышение нормы повышает кровяное давление и влечет за собой риск инфаркта.

Разницы между уровнем стресса среди мужчин и женщин, которые любят футбол, исследователи не обнаружили. И развеяли миф о том, что мужчины - более преданные фанаты, чем женщины.

"Фанаты, которые чувствуют себя единым целым со своей командой, получают бешеный психологический стресс во время игры", - объясняет один из авторов исследования Марта Ньюсон.

Если повышенный уровень кортизола сохраняется длительное время, это приводит к:

  • сужению кровеносных сосудов;
  • повышению давления;
  • обострению болезней сердца.

Повышение этого гормона также создает у человека ощущение обреченности - что он находится в опасности, а его жизнь под угрозой.

Предыдущие исследования показали, что количество сердечных приступов среди болельщиков увеличивается во время крупных футбольных турниров.

Как сообщали Українські Новини, в Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу. 

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