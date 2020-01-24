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  • На территории военного полигона в Херсонской области изъяли по 5 кг пластида и тротила
24 января 2020, пятница, 21:21 23
Политика 2020-01-24T21:28:54+02:00
Українські Новини
На территории военного полигона в Херсонской области изъяли по 5 кг пластида и тротила

На территории военного полигона в Херсонской области изъяли по 5 кг пластида и тротила

Ярина Вацяк
СБУ, Взрывчатка, пластид, Тротил, военный полигон
Взрывчатые вещества на военном полигоне. Фото: СБУ
Взрывчатые вещества на военном полигоне. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины изъяла по 5 кг пластида и тротила на территории военного полигона, расположенного в Олешковском районе в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Отмечается, что правоохранители обнаружили арсенал с военными средствами поражения и взрывчатыми веществами на территории военного полигона в Херсонской области.

Из замаскированного среди зеленых насаждений тайника специалисты изъяли по 5 кг пластида и тротила.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

Устанавливаются источники происхождения взрывчатки и лица, причастные к обустройству арсенала.

Также проверяется информация о возможном назначении взрывчатки для устройства провокаций в регионе, в том числе в районах, граничащих с временно аннексированным Крымом.

Взрывчатка на военном полигоне. Фото: СБУ Взрывчатка на военном полигоне. Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины предотвратила теракт на одной из станций метрополитена в Харькове.

Тем временем, в Киевской области мужчина хранил на чердаке гранаты и тротил из зоны АТО.

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