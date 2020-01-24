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24 января 2020, пятница, 21:28 17
Общество 2020-01-24T21:28:31+02:00
Українські Новини
Четверо львов отправятся из Украины в Африку на реабилитацию

Четверо львов отправятся из Украины в Африку на реабилитацию

Елизавета Кесельман
Львы, Животные, Зоопарк, Вывоз животных, Помощь животным, Реабилитация животных
Фото: facebook.com/anya.masyach
Фото: facebook.com/anya.masyach

Благотворительный фонд "Международная организация Лоуренса Энтони" переведет четырех львов из украинских зоопарков и других мест содержания в реабилитационный центр в Южной Африке. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила волонтер организации Анна Масяч.

"3 февраля около 13:00 часов в Международном Аэропорту" Борисполь "львы должны отправиться в Южную Африку", - сообщила волонтер в соцсети.

Скриншот: facebook.com/anya.masyachСкриншот: facebook.com/anya.masyach

Анна Масяч также рассказала историю каждой из животных, отправятся в ЮАР:

"Львица Дая прибыла к нам из зоопарка" HomeZoo Vasilievka ", Люка волонтер Александр Пылышенко спас из Покровского" зоопарка смерти "и вылечил и выкормил", - говорится в сообщении. 

Фото:facebook.com/anya.masyachФото:facebook.com/anya.masyach

Как сообщали Українські Новини, Национальный цирк передаст всех животных в природный эко-парк. Кроме того, из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке.

Ранее в Индии львы растерзали мужчину на глазах у туристов. Также в ЮАР слон затоптал браконьера, а львы съели его тело.

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