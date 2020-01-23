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23 января 2020, четверг, 19:34 36
Общество 2020-01-23T20:09:46+02:00
Українські Новини
Национальный цирк передаст всех животных в природный эко-парк

Национальный цирк передаст всех животных в природный эко-парк

Ольга Фандорина
Национальный цирк, Животные
Цирк. Фото: Politeka
Цирк. Фото: Politeka

В Украине до конца 2020 года государственные цирки откажутся от представлений с животными. Об этом заявил глава Минкульта Владимир Бородянский в четверг, 23 января.

Национальный цирк Украины передаст животных частному Фельдман Экопарку, который находится в Харькове.

Сегодня был подписан соответствующий меморандум с экопарком. Согласно документу, Фельдман Экопарк обязался размещать животных в условиях, "которые соответствуют требованиям каждого вида, ухаживать за этими животными и оказывать ветеринарную помощь, вести реестр содержащихся животных и отчитываться об их состоянии".

"Что касается животных, которые находятся в частной собственности, мы также готовы вместе с общественными организациями помочь владельцам животных эти вопросы решить. Мы предусмотрели в меморандуме возможность для них приобщиться к сотрудничеству в рамках этого документа, но мы не имеем ни права, ни намерения вмешиваться в решения, которые примут владельцы", - заявила замглавы Минкульта Ирина Подоляк.

Также из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке.

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