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24 января 2020, пятница, 17:18 346
Шоу-бизнес 2020-01-24T17:21:47+02:00
Українські Новини
Телеведущая Оксана Байрак впервые стала мамой в 55 лет: первенца ей родила суррогатная мать

Телеведущая Оксана Байрак впервые стала мамой в 55 лет: первенца ей родила суррогатная мать

Елизавета Кесельман
Оксана Байрак, Телеведущая, Суррогатное материнство, Искусственное оплодотворение
Оксана Байрак.Фото:ru.wikipedia.org
Оксана Байрак.Фото:ru.wikipedia.org

Известная телеведущая, режиссер и сценарист Оксана Байрак решилась рассказать о своем материнстве. Ведущая стала матерью в 55 лет. Об этом она призналась рассказали в анонсе новой программы "О чем молчат женщины", которое выйдет весной на "СТБ", передает КП.

В частности, споры о материнстве звезды появились в сентябре прошлого года, когда в своем Instagram Байрак опубликовала фото ребенка, подписав: "Когда мир начинается с бизнес-класса. Люблю тебя". Однако вскоре его удалила. Тогда, подписчики и друзья телезвезды сразу же решили, что Байрак стала мамой в свои 55. Телеведущая была замужем дважды.

- Я буду откровенна так же, как и героини со мной. Я не умею говорить просто так, буду спорить или соглашаться с экспертами, высказывать свое мнение...В одной из наших программ мы поднимем такую важную тему, как суррогатное материнство. Я очень сильна в этом вопросе, потому что мой ребенок тоже от суррогатной матери. Мы не просто поговорим об этом, а поможем героине и каждой зрительнице, которая оказалась в похожей ситуации, найти решение", - поделилась звезда о грядущем шоу. 

Как сообщали Українські Новини, ранее украинский фильм Оксаны Байрак о Чернобыле попал в "черный список". 

А во Франции разрешили незамужним женщинам и лесбиянкам искусственное оплодотворение.

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