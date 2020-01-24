Гончарук с Коболевым на совещаниях Кабмина придумывали схемы для МВФ: появилась новая прослушка

Члены Кабинета министров Украины на своих совещаниях во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком придумывали, как объяснить украинских экономическую ситуацию в стране не только для президента Владимира Зеленского, но и для МВФ.

Такие выводы можно сделать из очередной порции "пленок Гончарука", которые выложили на YouTube,сообщает "Страна".

Речь идет о стенограмме служебного совещания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука в сентябре прошлого года с участием министра экономики Тимофея Милованова, министра регионального развития Алены Бабак, министра энергетики Алексея Оржеля, замминистра финансов Василия Шкуракова, главы Нефтегаза Андрея Коболева.

Примечательно, что до того, как в кабинет зашел премьер-министр Алексей Гончарук, присутствующие обсуждали проблемы приватизации. Но из обрывочных фраз непонятно, о каких именно объектах шла речь, не исключено, что говорили о тепловой энергетике.

Но дебаты прервал Тимофей Милованов. Он задал вопрос: кто руководит этим "збіговиськом". И, если премьер-министр, то до того, как он придет, нужно объявить перерыв.

А с появлением Гончарука сразу сменили тему, и перешли к обсуждению тарифов на газ. Которые нужно было "отпустить" в рамках договоренностей с МВФ.

Как известно, как раз в это время шли переговоры с Фондом по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша. А одним из условий, которые оговаривались еще раньше, является отмена специальных цен на газ для населений и установление рыночной цены — одинаковой для всех потребителей, и простых людей, и предприятий.

Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что ПСО должно оставаться, чтобы обеспечить стабильность тарифов на тепловую энергию. "Я в этом убеждал сегодня МВФ очень настойчиво. Потому что, если будет повышение цен на газ, то мы даже не сможем заложить это тариф для поставщиков тепла. Поставщики тепла сгенерируют долги", — сказал он. И предложил придумать, как убедить МВФ разрешить Украине отказаться от ПСО с 1 апреля, то есть, уже после окончания отопительного сезона 2019-2020.

На что Гончарук ответил: "Они на это не пойдут. Мы можем это обосновать какой-то логикой. Думаю, они просто тянут, чтобы провесит нас через кризис. У нас есть факт — стоп с 1 января. Вопрос — последствия", — сказал премьер.

"Последствия? Я сегодня говорил, что у нас госкомпания (Нефтегаз — Ред.) будет зарабатывать больше денег. Но на что я обратил внимание МВФ. На этом скачке смогу заработать и коммерческие поставщики газа", — отметил Оржель.

"То есть, он понимает, что так называемая рыночная цена на газ не является экономически обоснованной, и там заложена сумасшедшая рентабельность (200% и больше), которая тут же увеличил доходы Нефтегаза и других продавцов газа", — прокомментировал "Стране" глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

На записях слышно, что к обсуждениям присоединился глава Нефтегаза Андрей Коболев. Он сказал, что этот спрос (на дорогой газ) не является платежеспособным. То есть, заработать больше денег не получится. "Они (местные власти и производители тепла,— ред) на это никогда не пойдут. У нас есть опыт с Киевом , когда Кличко пробовал. Все адекватные продавцы отозвали своих менеджеров, потому что зарабатывать невозможно", — говорит Коболев. То есть, он вспомнил, что когда в столице происходила смена управляющего коммунальными сетями (их передали от "Киевэнерго" новому КП "Киевтеплоэнерго", из-за долгов "Киевэнерго" Нефтегаз отказывался продавать газ коммунальному предприятию. Поэтому местные власти были вынуждены закупить партию газа у коммерческих поставщиков, намного дороже. Но такие закупки оказались разовыми, так как стало понятно, что коммерческих тарифов на газ город попросту не потянет.

Газовая схема для местных властей

Но Коболев тут же предложил схему, как можно обмануть Международный валютный фонд.

"Если города проавансируют, то повысить цены на газ можно сейчас. Тогда будут экономические обоснования, которые никто, ни МВФ, оспорить не смогут. Купить газ сейчас, проавансировать, зафиксировать за городами его и сидеть ждать", — сказал Коболев.

По-сути, он хотел, чтобы местные власти закупили газ наперед — на весь отопительный сезон и при этом условии действующая цена на газ для них бы сохранилась. На то время уже был эксперимент Нефтегаза с продажей газа наперед частным пользователям — в рамках программы "Газовый запас". Как выяснилось потом, для людей такое предложение оказалось не сильно выгодным, так как текущая цена на газ упала, и люди заплатили больше, чем могли бы, еще и авансом.

Чтобы убедить местные власти закупиться газом наперед, хотели поменять Бюджетный кодекс, и дать местным властям право покупать газ в подземных хранилищах. И профинансировать это все через возвратную финансовую помощь, то есть, по сути, пообещать городам кредитование за счет бюджета.

И, как следует из записей, уже были желающие. "Есть интерес Харькова. И дай бог, чтобы они купились", — обсуждают на совещании.

Министр регионального развития Алена Бабак заметила, что не у всех есть этот ресурс (деньги).

На что Гончарук сказал "этого ресурса 1,8 млрд". Коболев отчитался, что остатки на счетах есть у Киева, Харькова, Одессы и Днепра. И надо просто зафиксировать право отдавать эти остатки возвратной финансовой помощью.

Оржель предложил начать именно с профицитных местных бюджетов. Но Бабак доказывает, что деньги на счетах городов есть по бюджету развития, а закупки газа — это расходная статья, а не развитие, что противоречит Бюджетному кодексу. И, даже закупив газом наперед, местные бюджеты ничего не сэкономят, а сэкономит только госбюджет — на субсидиях. "Это ресурс местного самоуправления на развитие, которым мы профинансируем затраты потребления", — говорит Бабак.

Но ее никто не слушает. "Давайте спросим у жителей городов что им важнее — стеклянный мост или стабильный тариф на газ. Я уверен выбор будет во втором, реально", — сказал Коболев. Ему, конечно же, было интересно продать наперед много газа, поэтому он отстаивает эту идею.

На что Гончарук заметил, что это простой, но "идеалистический" механизм. "Ты ни у кого не спросишь. Нет механизма спросить. Давайте поймем простую вещь. У нас есть идея. Идея неплохая. Когда мы это обсуждали в прошлый раз, то пришли к выводу что любая попытка заставить их (местные власти — Ред) это сделать — это время. Мы посчитали, посмотрели. Нам удастся создать механизм заставить их это сделать не раньше, чем на конец октября. Это будет административный инструмент. Поэтому возник вопрос, а может кто-то хочет. Есть Харьков. Я правильно понимаю, что есть ограничения и их нужно снять", — говорит премьер-министр.

Бабак ответила, что главное ограничение — это Бюджетный кодекс.

Замминистра финансов Василий Шкураков предупредил, что, если такие закупки наперед под возвратную финансовую помощь будут, что деньги местным бюджетам вернут с опозданием. А Коболев сказал, что "они просто приостановят развитие на 3-4 месяца, мы в этом не видим проблемы". И, как вариант убеждения местных властей, предложил "через АМКУ заблокировать согласование соцпомощи".

"Это идея и ее можно отработать", — резюмировал Гончарук.

"Товарищи папуасы"

Из слов Гончарука понятно, что он не видит особо проблем в нарушении Бюджетного кодекса, с учетом "чрезвычайной ситуации".

"Они (МВФ) хотят тебя пропустить через кризис, чтобы ты потом назад не отыграли. Очень просто. Если я тебе, парень, сейчас позволю уйти в весну, а потом весной в это сыграть, то нет никаких гарантий, что когда придет осень, то ты опять не отыграешь. Все просто", — пытается смоделировать он реакцию МВФ на предложение перенести рыночные цены на газ на окончание отопительного сезона.

И сомневается, что МВФ на это поведется.

"Очень простая история. Рассказывают сказки. Но если бы ты был на их месте (то есть, на месте МВФ - ред.), то сказал бы "товарищи папуасы", — продолжает Гончарук.

Его перебивает Коболев. "Эти долги миллиардные потом спишутся в ноль и выставятся Минфину", — говорит он.

Гончарук подбивает итоги совещания, спрашивая присутствующих, о чем договорились. "Появилась задача отработать по местным советам, чтобы использовать их для закупки газа сейчас на отопительный период", — резюмировал Оржель.

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Что стало понятно из записей

Сейчас, спустя несколько месяцев после того совещания, понятно, что эта схема — заставить местные советы закупать газ наперед — не сработала.

Но, как считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, одни из итогов этого совещания у Гончарука стала так называемая гарантированная цена на газ, которую Кабин предложил зафиксировать для населения и теплокоммунэнерго на весь отопительный сезон с 1 января 2020 года — 5,5 тысяч гривен за тысяч кубов плюс налоги и расходы на транспорт.

"В сентябре еще непонятно было по транзиту — удастся ли договорится с Россией. И оставалась угроза резкого повышения цены на газ. Поэтому хотели в кредит от государства продать газ местным властям наперед. Сейчас понятно, что с учетом бюджетного дефицита никто бы эти деньги быстро не вернул. Поэтому, если бы идея сработала, местные бюджеты попросту оставили бы без денег", - говорит Корольчук.

Неизвестно, как по поводу цен на газ в итоге убеждали МВФ, но, судя по тому, что кредит в итоге поставили на паузу, не исключено, что была достигнута некая договоренность — вы ставите цену на газ какую хотите, но и денег пока не будет, — говорит Корольчук.

"Еще раз подтвердилось, что у нас вместо решения проблемы пытаются просто "что-то придумать". Никого не интересует что будет с тарифами и как люди будут платить. Интересует договоренность с МВФ и рейтинги. Показательно, что местным властям хотели навесить закупки наперед газа, которого фактически на тот момент еще даже не было в хранилищах. Уровень цинизма просто поражает", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Также из записи понятно, что с 1 апреля этого года в Украине будет полностью рыночная цена на газ. "Нас пока спасает то, что в Европе газа много и цены невысокие. Не исключено, что летом цена даже упадет до 6 гривен за куб", — отмечает Корольчук.

Александр Скубченко пояснил, что согласно Ассоциации с ЕС, цены на газ в Украине должны быть одинаковыми для всех пользователей — и населения, и предприятий. И тариф должен быть среднеевропейским, то есть, включать цену на хабе в Европе и доставку в Украину.

"И именно под такие условия больше 80 европейских посредников уже зарегистрировали свои представительства в Украине в надежде продавать тут газ. Но карты им спутало фактическое продление ПСО, и они не могут начать торговать", — говорит Скубченко. А если будет подписан контракт на прямые поставки газа из России, то тариф на газ в Украине станет еще ниже. И конкурировать по ценам посредники вообще не смогут. Но если таких договоренностей не будет, то уже к следующему отопительному сезону тарифы на газ могут увеличиться.

Как сообщали Українські Новини, после скандального обнародования якобы прослушки премьер-министра Алексея Гончарука, он подал заявление об отставке. В связи с этим члены фракции "Слуга народа" высказались о его возможном уходе с должности.

Тем временем, Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн.