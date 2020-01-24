Возле Донецка разоблачили женщин-информаторов "ДНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины ликвидировала информаторов самопровозглашенной ДНР в Лиманском районе в Донецкой области. Об этом передает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители установили личности двух информаторов террористов — жителей Лимана, которые тесно сотрудничали с боевиками. Обе женщины прошли подробный инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам.

"Кураторы наладили им задания, каналы связи, согласовали условный "сленг" для передачи нужных террористам данных", — говорится в сообщении.

По задачам кураторов диверсионно-разведывательного подразделения "ДНР" лица собирали и средствами электронной связи, передавали сведения о подразделениях ВСУ, их численность, вооружение, места дислокации и направление перемещения в районе проведения ООС, прежде всего железнодорожным сообщением. Полученные данные использовали для планирования военных действий и диверсий.

Отмечается, что в конце прошлого года в рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задержали одну из информаторов боевиков в Лимане. Также задержали и ее союзницу.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательные материалы, подтверждающие агентурную деятельность задержанных в пользу НЗФ террористической организации "ДНР".

Обеим фигурантки производства сообщено о подозрении в совершении преступлении по статье об "участии в террористической организации и содействие ее деятельности".

Контрразведчики СБУ установили также лица боевиков-"кураторов", с которыми сотрудничали задержаные.

Как сообщали Українські Новини, ранее СБУ задержала пенсионера, который передавал разведданные сотруднику Генконсульства России во Львове.

Ранее СБУ задержала подозреваемого в шпионаже для России сотрудника Минобороны.