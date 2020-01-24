Зеленский обсудил со спикером Кнессета Израиля развитие зоны свободной торговли с Украиной

Зеленский на встрече с Нетаньягу в Израиле. Скриншот: facebook.com/president.gov.ua

Зеленский на встрече с Нетаньягу в Израиле. Скриншот: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обсудил со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном ратификацию Израилем соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В пятницу на встрече участники положительно оценили двусторонний диалог и выразили надежду на сохранение его высокой динамики после парламентских выборов в Израиле.

Зеленский подчеркнул важность ратификации израильской стороной соглашения о свободной торговле между государствами, которую Украина ратифицировала в августе прошлого года.

"Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе", - заверил Президент.

Политики также отметили достижения стран в развитии двусторонних отношений за последнее десятилетие, в частности, ежегодный рост туризма.

Отмечается, что с 2010 года, когда был введен безвизовый режим между Украиной и Израилем, туристические потоки увеличились более, чем в 10 раз.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Украина договорилась с Израилем о ЗСТ: открывается рынок для 80% отечественной промпродукции.

Ранее Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.