Румыния обеспокоена возможным ущемлением прав меньшинства в Украине из-за закона о среднем образовании

Закон о среднем образовании в Украине может ущемлять права меньшинств. Фото: pixabay

Закон о среднем образовании в Украине может ущемлять права меньшинств. Фото: pixabay

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа Румынии, передают Українськi Новини.

23 января в ходе встречи государственного секретаря Дана Некулэеска с послом Украины в Румынии Александром Банковым МИД Румынии выразил обеспокоенность по поводу последствий, которые принятие закона о среднем образовании может иметь для права на образование на родном языке представителей румынского меньшинства.

Представитель МИДа подчеркнул особую важность, которую Румыния придает обеспечению прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, в соответствии с международными нормами, в том числе с полным учетом всех рекомендаций Венецианской комиссии.

Он также сообщил о заинтересованности румынской стороны в активизации диалога с Украиной не только в рамках совместной двусторонней комиссии по делам национальных меньшинств, но и между украинскими властями и румынским меньшинством в Украине, чтобы развеять их опасения.

Как сообщали Українські Новини, 16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании, который включает 3 модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств.