Нам нечего ждать кризиса, будет он или не будет - никто не знает, – Хмельницкий

По итогу Всемирного экономического форума-2020 в Давосе (Швейцария) можно сделать вывод, что Украине следует не ждать очередного масштабного кризиса, а заниматься развитием своей страны, чтобы быть к нему готовым. Такое мнение в ответ на вопросы своих подписчиков высказал основатель компании UFuture Василий Хмельницкий.

Видеообращение с ответами предприниматель опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Хмельницкий считает, что следует прислушаться к Президенту США Дональду Трампу, который заявил о необходимости во что бы то ни стало развивать экономику.

"Бесспорно, в ближайшие год, два, три может быть кризис. Но кризис на кризис не похож. Нам нечего его ждать, будет он или не будет – никто не знает. Трамп сказал так: сегодня время идти вперед. Надо закатывать рукава, двигаться дальше, создавать ценности и развивать свои страны. В том числе, они развивают Америку, а мы с вами - развиваем Украину", - подчеркнул Василий Хмельницкий.

Напомним, Всемирный экономический форум-2020 в Давосе проходит 21-24 января. Инновационный парк UNIT.City Василия Хмельницкого, который называют "украинской кремниевой долиной", выступил спонсором одной из панелей в ходе дисскуссионной платформы "Украинский дом" в Давосе.

Холдинговая компания UFuture предпринимателя Василия Хмельницкого объединяет его бизнес и социальные проекты. Компания имеет диверсифицированный портфель активов в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в 550 млн долларов, а общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, составляет более 1 млрд долларов.