подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 января 2020, пятница, 14:54 436
Бизнес 2020-01-24T14:59:21+02:00
Українські Новини
Нам нечего ждать кризиса, будет он или не будет - никто не знает, – Хмельницкий

Нам нечего ждать кризиса, будет он или не будет - никто не знает, – Хмельницкий

Петр Стуженко
Василий Хмельницкий, UFuture, Давос
Василий Хмельницкий. Фото: пресс-служба
Василий Хмельницкий. Фото: пресс-служба

По итогу Всемирного экономического форума-2020 в Давосе (Швейцария) можно сделать вывод, что Украине следует не ждать очередного масштабного кризиса, а заниматься развитием своей страны, чтобы быть к нему готовым. Такое мнение в ответ на вопросы своих подписчиков высказал основатель компании UFuture Василий Хмельницкий.

Видеообращение с ответами предприниматель опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Хмельницкий считает, что следует прислушаться к Президенту США Дональду Трампу, который заявил о необходимости во что бы то ни стало развивать экономику.

"Бесспорно, в ближайшие год, два, три может быть кризис. Но кризис на кризис не похож. Нам нечего его ждать, будет он или не будет – никто не знает. Трамп сказал так: сегодня время идти вперед. Надо закатывать рукава, двигаться дальше, создавать ценности и развивать свои страны. В том числе, они развивают Америку, а мы с вами - развиваем Украину", - подчеркнул Василий Хмельницкий.

Напомним, Всемирный экономический форум-2020 в Давосе проходит 21-24 января. Инновационный парк UNIT.City Василия Хмельницкого, который называют "украинской кремниевой долиной", выступил спонсором одной из панелей в ходе дисскуссионной платформы "Украинский дом" в Давосе.

Холдинговая компания UFuture предпринимателя Василия Хмельницкого объединяет его бизнес и социальные проекты. Компания имеет диверсифицированный портфель активов в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в 550 млн долларов, а общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, составляет более 1 млрд долларов.

Больше новостей о: Василий Хмельницкий UFuture Давос

Порошенко пришел на допрос в ГБР
Раде предложили вернуть на доработку законопроект о медиа
Новости
Румыния обеспокоена возможным ущемлением прав меньшинства в Украине из-за закона о среднем образовании 14:57
Нам нечего ждать кризиса, будет он или не будет - никто не знает, – Хмельницкий 14:54
ФГВФЛ отменил продажу мегапула кредитов из-за махинаций победителя торгов 14:48
Председатель Полтавской ОГА решил проблему со скандальной Калмыцкий ОТО 14:47
В Днипре от осложнений гриппа умер 2-летний малыш 14:41
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
больше новостей
Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийство во время подрыва донецкого аэропорта боевиками
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok