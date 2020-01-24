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24 января 2020, пятница, 13:12 58
Европа 2020-01-24T13:12:44+02:00
Українські Новини
В Париже закрыли Эйфелеву башню из-за забастовки

В Париже закрыли Эйфелеву башню из-за забастовки

Ольга Фандорина
Эйфелева башня, страйк, Акция протеста, Париж
Эйфелева башня. Фото: twitter.com/LaTourEiffel
Эйфелева башня. Фото: twitter.com/LaTourEiffel

Эйфелеву башню в третий раз закрыли для посетителей в пятницу за участие части ее сотрудников в забастовке против пенсионной реформы. Об этом сообщается на официальной странице башни в Twitter.

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта", — отмечается в сообщении от лица башни. Уточняется, что площадка перед архитектурным сооружением остается доступной для посетителей бесплатно.

Это уже третий раз с начала забастовки в декабре, когда Эйфелеву башню закрывают для посетителей.

А площадь перед Эйфелевой башней остается открытой.

В пятницу в Париже и других городах Франции ожидается ряд акций. В этот день правительство должно представить парламенту два законопроекты, которые имеют целью создать универсальную пенсионную систему, основанную на баллах.

Как сообщали Українські Новини, в апреле произошел пожар в соборе Нотр-Дам. Ранее архитекторы заявили, что Нотр-Дам может рухнуть из-за аномальной жарыю  

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