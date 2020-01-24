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24 января 2020, пятница, 11:36 178
Политика 2020-01-24T11:36:50+02:00
Українські Новини
Никаких комментариев: Лещенко отказался сказать, какую зарплату он получает в "Укрзализныце"

Никаких комментариев: Лещенко отказался сказать, какую зарплату он получает в "Укрзализныце"

Ольга Фандорина
Сергей Лещенко, Укрзализниця, зарплаты чиновников

Член Наблюдательного совета "Укрзализници" Сергей Лещенко не может комментировать свою зарплату. Об этом он заявил сегодня журналистам перед заседанием Наблюдательного совета "Укрзализници", передает Pavlovsky News на своей странице в Facebook.

"Сергей Лещенко до сих пор не называет суммы своей зарплаты, которую получает от государства. Может стесняется?", - говорится в сообщении канала. 

Лещенко ответил, что заполнит декларацию и покажет все.

"Я заполню ближайшие дни декларацию и там все покажу." - заявил Лещенко.

Ранее он сообщил в Facebok, что не знает какая у него зарплата.

В соцсети писали, что бывший журналист и депутат Сергей Лещенко получает 588 тысяч гривен на должности члена Набсовета.

Сегодня Наблюдательный совет "Укрзализници" будет решать вопрос сотрудничества железной дороги и немецкого банка.

Ранее также стало известно, что месячная заработная плата бывшего журналиста и экс-нардепа Рады от VIII созыва Сергея Лещенко в качестве члена Наблюдательный совета госкомпании Укрзализныця составит около 588 тысяч гривен.

Также Лещенко вступился за главу тендерного комитета "Укрзализныци" - фигуранта расследования за нарушение процедур закупок.

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