Никаких комментариев: Лещенко отказался сказать, какую зарплату он получает в "Укрзализныце"

Член Наблюдательного совета "Укрзализници" Сергей Лещенко не может комментировать свою зарплату. Об этом он заявил сегодня журналистам перед заседанием Наблюдательного совета "Укрзализници", передает Pavlovsky News на своей странице в Facebook.

"Сергей Лещенко до сих пор не называет суммы своей зарплаты, которую получает от государства. Может стесняется?", - говорится в сообщении канала.

Лещенко ответил, что заполнит декларацию и покажет все.

"Я заполню ближайшие дни декларацию и там все покажу." - заявил Лещенко.

Ранее он сообщил в Facebok, что не знает какая у него зарплата.

В соцсети писали, что бывший журналист и депутат Сергей Лещенко получает 588 тысяч гривен на должности члена Набсовета.

Сегодня Наблюдательный совет "Укрзализници" будет решать вопрос сотрудничества железной дороги и немецкого банка.

Ранее также стало известно, что месячная заработная плата бывшего журналиста и экс-нардепа Рады от VIII созыва Сергея Лещенко в качестве члена Наблюдательный совета госкомпании Укрзализныця составит около 588 тысяч гривен.

Также Лещенко вступился за главу тендерного комитета "Укрзализныци" - фигуранта расследования за нарушение процедур закупок.