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24 января 2020, пятница, 11:13 76
Происшествия 2020-01-24T11:16:16+02:00
Українські Новини
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации

Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации

Василь Трухан
Львовуголь, Шахтеры
Фото: Михаил Волынец
Фото: Михаил Волынец

Шахтеры в пятницу, 24 января, прекратили голодовку в здании Львовской областной государственной администрации. Об этом Українським Новинам сообщил представитель независимых профсоюзов государственного предприятия "Львовуголь".

По его словам, Львовская обладминистрация пообещала посодействовать в выплате заработной платы, а также в организации встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

В случае невыплаты зарплаты шахтеры намерены возобновить голодовку с 1 февраля.

Как сообщали Українські Новини, во вторник около 17:00 4 лидера независимых профсоюзов государственного предприятия "Львовуголь" начали голодовку в здании Львовской областной государственной администрации с требованием погашения задолженности по заработной плате шахтерам.

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