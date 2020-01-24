Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации

Шахтеры в пятницу, 24 января, прекратили голодовку в здании Львовской областной государственной администрации. Об этом Українським Новинам сообщил представитель независимых профсоюзов государственного предприятия "Львовуголь".

По его словам, Львовская обладминистрация пообещала посодействовать в выплате заработной платы, а также в организации встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

В случае невыплаты зарплаты шахтеры намерены возобновить голодовку с 1 февраля.

Как сообщали Українські Новини, во вторник около 17:00 4 лидера независимых профсоюзов государственного предприятия "Львовуголь" начали голодовку в здании Львовской областной государственной администрации с требованием погашения задолженности по заработной плате шахтерам.