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  • Коронавирус добрался до Вьетнама, там зафиксировали два случая заражения
23 января 2020, четверг, 18:18 68
Мир 2020-01-23T18:18:41+02:00
Українські Новини
Коронавирус добрался до Вьетнама, там зафиксировали два случая заражения

Коронавирус добрался до Вьетнама, там зафиксировали два случая заражения

Ольга Фандорина
Вьетнам, Коронавирус в Китае
Медицина. Врач. Фото: pexels
Медицина. Врач. Фото: pexels

Заместитель министра здравоохранения Вьетнама Нгуен Чыонг Шон заявил, что в стране зафиксированы два первых случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Вьетнама.

По его словам, заболевание коронавирусом диагностированы у двух граждан Китая 1954 и 1992 года рождения - отца и сына, прибывших во Вьетнам в составе туристической группы из Уханя.

"Сейчас они находятся на лечении в госпитале Чорэй города Хошимина на юге страны, их состояние оценивается как стабильное", - заявил Нгуен Чыонг Шон.

Как сообщали Українськi Новини, в Китае новый коронавирус унес жизни уже 17 человек.

Также сообщалось о том, что опасный коронавирус достиг России, пассажирку из Китая госпитализировали в Хабаровске.

Также Українські Новини показали инфографику, как распространяется коронавирус.

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