Коронавирус добрался до Вьетнама, там зафиксировали два случая заражения

Заместитель министра здравоохранения Вьетнама Нгуен Чыонг Шон заявил, что в стране зафиксированы два первых случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Вьетнама.

По его словам, заболевание коронавирусом диагностированы у двух граждан Китая 1954 и 1992 года рождения - отца и сына, прибывших во Вьетнам в составе туристической группы из Уханя.

"Сейчас они находятся на лечении в госпитале Чорэй города Хошимина на юге страны, их состояние оценивается как стабильное", - заявил Нгуен Чыонг Шон.

Как сообщали Українськi Новини, в Китае новый коронавирус унес жизни уже 17 человек.

Также сообщалось о том, что опасный коронавирус достиг России, пассажирку из Китая госпитализировали в Хабаровске.

Также Українські Новини показали инфографику, как распространяется коронавирус.