В Одессе загорелся камыш, огонь перекинулся на здания

В Одессе спасатели уже пять часов тушат возгорание камыша на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Сообщение о пожаре поступило в 12:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Балтской дороге на открытой территории горит камыш.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит камыш тремя отдельными очагами на площади 3 тыс. м.кв.

Сложность тушения пожара заключается в неблагоприятных погодных условиях, в частности, сильном ветре. Также из-за быстрого распространения огня, произошло возгорание заброшенного здания, которое спасатели локализовали в 14:59 и ликвидировали в 15:07.

В настоящее время спасатели продолжают тушить пожар. От ГосЧС привлечено 4 единицы пожарной техники и 16 человек личного состава.

Как сообщали Українські Новини, в Нацпарке Одесской области масштабный пожар: у спасателей отсутствует техника для тушения.

Ранее масштабный пожар в лесу в Одесской области тушили с помощью авиации.