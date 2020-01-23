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23 января 2020, четверг, 17:51 124
Происшествия 2020-01-23T18:41:26+02:00
Українські Новини
В Одессе загорелся камыш, огонь перекинулся на здания

В Одессе загорелся камыш, огонь перекинулся на здания

Ольга Фандорина
Пожар, Камыш, Одесская область
Тушение камыша. Фото: facebook.com/DSNSODE
Тушение камыша. Фото: facebook.com/DSNSODE

В Одессе спасатели уже пять часов тушат возгорание камыша на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Сообщение о пожаре поступило в 12:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Балтской дороге на открытой территории горит камыш.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит камыш тремя отдельными очагами на площади 3 тыс. м.кв.

Сложность тушения пожара заключается в неблагоприятных погодных условиях, в частности, сильном ветре. Также из-за быстрого распространения огня, произошло возгорание заброшенного здания, которое спасатели локализовали в 14:59 и ликвидировали в 15:07.

В настоящее время спасатели продолжают тушить пожар. От ГосЧС привлечено 4 единицы пожарной техники и 16 человек личного состава.

Как сообщали Українські Новини, в Нацпарке Одесской области масштабный пожар: у спасателей отсутствует техника для тушения.

Ранее масштабный пожар в лесу в Одесской области тушили с помощью авиации.

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