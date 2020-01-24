Близнецам не стоит фальшивить, а Рыбы станут центром внимания - гороскоп на пятницу

По словам астролога, январь станет энергетически стабильным для большинства знаков зодиака. А что звезды приготовили представителям всех знаков зодиака на пятницу, 24 января, расскажут Українські Новини.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Звезды в этот день советуют Овнам не зацикливаться на мелочах. Смотрите на ситуацию в целом, иначе рискуете пропустить что-то очень важное.

Телец (20 апреля - 20 мая)

В окружении Тельцов появились люди, которые садятся им на шею. Следует понимать, когда в помощи Тельцов действительно нуждаются, а когда их просто используют.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецам в этот день не следует притворяться и фальшивить в эмоциях, словах и поведении. Окружающие сразу это заметят. Лучше всего оставайтесь четными и не задумывайтесь о том, как нужно себя вести и что говорить.

Рак (21 июня - 22 июля)

Раки в этот день смогут решить любые проблемы, даже самые сложные. Не отказывайте в помощи близким и друзьям.

Лев (23 июля - 22 августа)

Для тех Львов, кто в поиске работы, пятница станет удачным днем. Львы будут очень коммуникабельными. Это качество сильно поможет на собеседованиях.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Дев в пятницу может посетить желание поменять работу. Но звезды советуют перед тем, как решиться на такой серьезный шаг, хорошенько задуматься. Оценивайте свои возможности здраво.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весам не стоит в пятницу отказывать в помощи близким и друзьям. Они очень сильно будут нуждаться во внимании и поддержке.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

В пятницу Скорпионы станут душой компании. Никто и ничто не сможет испортить их настроение.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы в пятницу смогут узнать информацию, которая может испортить кому-то жизнь. Появится желание этим воспользоваться, но звезды советуют этого не делать, а постараться забыть то, что узнали.

Козерог (22 декабря - 19 января)

В этот день близкие люди попытаются сильно задеть Козерогов. Не обращайте на них внимания, никто не сможет причинить серьезного вреда.

Водолей (20 января - 18 февраля)

У Водолеев возникнет ощущение, что в их жизни одни только неприятности. Но пятница сможет убедить в обратном.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы в этот день станут центром внимания. Люди будут прислушиваться к их мнению и добиваться внимания. Рыбы могут позволить себе немного покапризничать и неспешно выбирать лучшее из того, что им предложат сегодня.

Как сообщали Українські Новини, представителей некоторых знаков зодиака ждут перемены в личной жизни. Тем временем астролог рассказал, что ожидать Водолеям и Скорпионам в 2020 году.