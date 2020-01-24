Близнецам не стоит фальшивить, а Рыбы станут центром внимания - гороскоп на пятницу

По словам астролога, январь станет энергетически стабильным для большинства знаков зодиака. А что звезды приготовили представителям всех знаков зодиака на пятницу, 24 января, расскажут Українські Новини. Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию астрологического прогноза. Овен (21 марта - 19 апреля) Звезды в этот день советуют Овнам не зацикливаться на мелочах. Смотрите на ситуацию в целом, иначе рискуете пропустить что-то очень важное. Телец (20 апреля - 20 мая) В окружении Тельцов появились люди, которые садятся им на шею. Следует понимать, когда в помощи Тельцов действительно нуждаются, а когда их просто используют. Близнецы (21 мая - 20 июня) Близнецам в этот день не следует притворяться и фальшивить в эмоциях, словах и поведении. Окружающие сразу это заметят. Лучше всего оставайтесь четными и не задумывайтесь о том, как нужно себя вести и что говорить. Рак (21 июня - 22 июля) Раки в этот день смогут решить любые проблемы, даже самые сложные. Не отказывайте в помощи близким и друзьям. Лев (23 июля - 22 августа) Для тех Львов, кто в поиске работы, пятница станет удачным днем. Львы будут очень коммуникабельными. Это качество сильно поможет на собеседованиях. Дева (23 августа - 22 сентября) Дев в пятницу может посетить желание поменять работу. Но звезды советуют перед тем, как решиться на такой серьезный шаг, хорошенько задуматься. Оценивайте свои возможности здраво. Весы (23 сентября - 22 октября) Весам не стоит в пятницу отказывать в помощи близким и друзьям. Они очень сильно будут нуждаться во внимании и поддержке. Скорпион (23 октября - 21 ноября) В пятницу Скорпионы станут душой компании. Никто и ничто не сможет испортить их настроение. Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Стрельцы в пятницу смогут узнать информацию, которая может испортить кому-то жизнь. Появится желание этим воспользоваться, но звезды советуют этого не делать, а постараться забыть то, что узнали. Козерог (22 декабря - 19 января) В этот день близкие люди попытаются сильно задеть Козерогов. Не обращайте на них внимания, никто не сможет причинить серьезного вреда. Водолей (20 января - 18 февраля) У Водолеев возникнет ощущение, что в их жизни одни только неприятности. Но пятница сможет убедить в обратном. Рыбы (19 февраля - 20 марта) Рыбы в этот день станут центром внимания. Люди будут прислушиваться к их мнению и добиваться внимания. Рыбы могут позволить себе немного покапризничать и неспешно выбирать лучшее из того, что им предложат сегодня. Как сообщали Українські Новини, представителей некоторых знаков зодиака ждут перемены в личной жизни. Тем временем астролог рассказал, что ожидать Водолеям и Скорпионам в 2020 году.