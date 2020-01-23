У Deutsche Bahn готові лише консультувати "Укрзалізницю"

Національний німецький оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn не планує брати в управління українську "Укрзалізницю". Про це "DW" повідомили в прес-службі компанії.



"DB Engineering & Consulting - консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту -консультуватиме і підтримуватиме "Укрзалізницю" у підприємницьких і технічних питаннях", - йдеться у відповіді німецької компанії.



Саме про це, за інформацією німецької сторони, йдеться у "попередній угоді", підписаній 22 січня у Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.



Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет Міністрів має намір передати акціонерне товариство "Укрзалізниця" залізничній компанії Deutsche Bahn.



Укрзалізниця розпочала свою господарську дiяльнiсть 1 грудня 2015 року.



До її складу входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства й організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.