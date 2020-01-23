В "Слуге народа" есть четыре неформальные группы депутатов, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что во фракции существуют 4 неформальные группы депутатов.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Украинская Правда", передают Українськi Новини.

На вопрос журналиста о количестве неформальных групп Арахамия ответил, что их четыре, однако он отказался называть их и кто туда входит.

"Я не признаю. Вы мне говорите - я комментирую", - ответил депутат на вопрос о наличии так называемых групп бизнесмена Ильи Павлюка и депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Арахамия считает, что невозможно предотвратить появление групп во фракции и что целесообразно уменьшать их влияние.

"Всегда могут появиться новые "группы", поэтому нужно наработать технологию работы с малыми группами. Здесь ключевое слово - малыми. Это 10-12 человек до 15 максимум. Для нас это мало, это 10% от общего состава. Если больше - это для нас угроза, мы с этим будем активно бороться", - отмечает парламентарий.

По его словам, выявлять формирования помогает система "Большого брата", которая анализирует голосование депутатов и находит закономерности.

Также политик называет маловероятным объявление досрочных выборов в Раду.

"Вероятность уменьшилась до 40% за счет того, что мы учимся", - заявил Арахамия.

Как сообщали Українськi Новини, Арахамия прогнозирует, что три министра могут написать заявление об отставке.

Также Арахамия сообщил, что у "Слуги народа" есть голоса за отставку Гончарука.