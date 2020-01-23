Глава представительства ЕС заверяет в простоте получения разрешения на въезд в ЕС с 2021

Глава представительства Европейского Союза в Украине Мати Маасикас заверяет в простоте получения разрешения на въезд на территорию стран Европейского Союза для туристических, деловых, транзитных или медицинских целей с 2021 года.

Об этом он сообщил корреспонденту Українських Новин, комментируя введение Европейским Союзом предварительного разрешения на въезд в ЕС с 2021 года в рамках системы ETIAS (Европейская информационная система авторизации путешествий).



"Я вас уверяю, это быстро и намного дешевле любой визы", - сказал он.



Маасикас отметил, что по оценке Европейской комиссии, 95-97% заявок будут одобрены в течение 2 минут.



По его словам, Еврокомиссия приняла решение о введении такого разрешения, потому что каждая страна Шенгенской зоны хочет знать, кто приезжает на территорию их стран.



Кроме этого, Маасикас отметил, что на данный момент существует несколько баз данных с информацией о въезжающих, которые на самом деле не функционируют как надо, что также было причиной введения этого разрешения.



Он отметил, что подобные разрешения были введены 10-15 лет назад в США, Канаде и Австралии.



Как сообщали Українськi Новини, украинцы и граждане других стран вне шенгенской зоны должны будут раз в 3 года, начиная с 2021 года, платить 7 евро за разрешение въезда на территорию стран Европейского Союза для туристических, деловых, транзитных или медицинских целей.



Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу с 11 июня 2017 года.