За въезд в ЕС со следующего года украинцы должны будут платить по 7 евро

С тех пор как начала работать новая система разрешений на въезд в Шенгенскую зону, украинцы и граждане других стран вне шенгенской зоны должны будут раз в 3 года, начиная с 2021 года, платить 7 евро за разрешение въезда на территорию стран Европейского Союза для туристических, деловых, транзитных или медицинских целей.

Об этом говорится на сайте ETIAS (Европейская информационная система авторизации путешествий), передают Українськi Новини.

Выдача такого разрешения на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС.

За каждое обращение путешественник должен будет заплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, младше 18 и старше 70 лет - бесплатно).

Гражданам Украины рекомендуется заполнять заявление на сайте ETIAS за 96 часов до даты отъезда.

При этом отмечается, что это разрешение не является аналогом виз.

В случае отказа во въезде через ETIAS лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.

На сайте говорится, что предварительная авторизация позволит ЕС заблаговременно идентифицировать лица, которые могут представлять угрозу, и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС.

Как сообщали Українськi Новини, украинцам за "безвиз" с ЕС придется подавать заявки перед поездкой.