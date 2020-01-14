подписаться на рассылку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
14 января 2020, вторник, 18:58 10
Общество 2020-01-14T19:00:01+02:00
Українські Новини
За въезд в ЕС со следующего года украинцы должны будут платить по 7 евро

За въезд в ЕС со следующего года украинцы должны будут платить по 7 евро

Таня Войтюк
Безвизовый режим, Шенгенская зона, Виза, безвиз
Флаг ЕС, Фото: pixabay
Флаг ЕС, Фото: pixabay

С тех пор как начала работать новая система разрешений на въезд в Шенгенскую зону, украинцы и граждане других стран вне шенгенской зоны должны будут раз в 3 года, начиная с 2021 года, платить 7 евро за разрешение въезда на территорию стран Европейского Союза для туристических, деловых, транзитных или медицинских целей. 

Об этом говорится на сайте ETIAS (Европейская информационная система авторизации путешествий), передают Українськi Новини.

Выдача такого разрешения на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС.

За каждое обращение путешественник должен будет заплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, младше 18 и старше 70 лет - бесплатно).

Гражданам Украины рекомендуется заполнять заявление на сайте ETIAS за 96 часов до даты отъезда.

При этом отмечается, что это разрешение не является аналогом виз.

В случае отказа во въезде через ETIAS лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.

На сайте говорится, что предварительная авторизация позволит ЕС заблаговременно идентифицировать лица, которые могут представлять угрозу, и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС.

Как сообщали Українськi Новини, украинцам за "безвиз" с ЕС придется подавать заявки перед поездкой.

Больше новостей о: Безвизовый режим Шенгенская зона Виза безвиз

Новости
За въезд в ЕС со следующего года украинцы должны будут платить по 7 евро 18:58
Помощник Президента отрицает встречу Зеленского с Медведчуком в Омане 18:52
В Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей 18:50
На улице Шелковичной в Киеве вводится одностороннее движение 18:35
Министр экономики получил за декабрь 222 тыс. гривен: премия самому себе - 71 тысяча 18:28 Документ
больше новостей
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Фото: ГСЧС
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека 09:45
Новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева 18:29
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok