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23 січня 2020, четвер, 14:03 11
Суспільство 2020-01-23T14:04:51+02:00
Українські Новини
Глава представництва ЄС запевняє в простоті отримання дозволу на в'їзд до ЄС з 2021

Глава представництва ЄС запевняє в простоті отримання дозволу на в'їзд до ЄС з 2021

Валерия Драгомирова
Маті Маасікас, дозвіл на в'їзд, Європейський Союз
Європейський союз
Європейський союз

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Маті Маасікас запевняє у простоті отримання дозволу на в'їзд на територію країн Європейського Союзу для туристичних, ділових, транзитних або медичних цілей з 2021 року.


Про це він повідомив кореспонденту Українських Новин, коментуючи введення Європейським Союзом попереднього дозволу на в'їзд в ЄС з 2021 року в рамках системи ETIAS (Європейська інформаційна система авторизації подорожей).

"Я вас запевняю, це швидко і значно дешевше будь-якої візи", - сказав він.
Маасікас зазначив, що за оцінкою Європейської комісії, 95-97% заявок будуть схвалені протягом 2 хвилин.

З його слів, Єврокомісія прийняла рішення про введення такого дозволу, тому що кожна країна Шенгенської зони хоче знати, хто приїжджає на територію їх країн.

Крім цього, Маасікас зазначив, що на сьогодні існує кілька баз даних з інформацією про осіб, які в'їжджають, які насправді не функціонують як треба, що також було причиною введення цього дозволу.

Він зазначив, що подібні дозволи були введені 10-15 років тому в США, Канаді та Австралії.

Як повідомляли Українські Новини, українці та громадяни інших країн поза шенгенською зоною повинні будуть раз в 3 роки, починаючи з 2021 року, платити 7 євро за дозвіл в'їзду на територію країн Європейського Союзу для туристичних, ділових, транзитних або медичних цілей.

Безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом набув чинності з 11 червня 2017 року.

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