"Укрзалізницю" хочемо віддати німцям в управління на 10 років, - Гончарук

Кабінет міністрів має намір передати акціонерне товариство "Укрзалізниця" залізничній компанії Deutsche bahn.

Про це під час виступу на Українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.



"Вчора був підписаний меморандум між Міністерством інфраструктури і Deutsche bahn. Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - сказав він.



За словами Гончарука, це екосистемне рішення, яке повинне показати, що Україна безпрецедентно відкрита до нових стандартів.



Прем'єр додав, що про деталі ще потрібно домовлятися, офіційні документи не підписані, але політичне рішення вже прийнято і це великий крок.



Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Укрзалізниця" збільшила чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень, збільшивши дохід на 12,8% до 83,4 млрд гривень.



"Укрзалізниця" розпочала свою господарську діяльність 1 грудня 2015 року.



До її складу входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.