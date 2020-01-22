"Укроборонпром" разработал первый военный квадрокоптер для армии

Государственный концерн "Укроборонпром" разработал первый военный украинский квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций по заказу Министерства обороны.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українські Новини.

ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева (Киев), входящий в состав "Укроборонпрома", представил потенциальным заказчикам собственную разработку.

Рама квадрокоптера напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес его составляет до 2 кг, замена аккумулятора занимает до 1 минуты, беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров, при скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений.

Квадрокоптер оснащен двумя камерами (цифровая и аналоговая), изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.

Руководитель проекта по созданию квадрокоптера Берегиня Максим Шеремет

"Берегиня" имеет защищенные каналы связи, защищает пилота от обнаружения специализированным оборудованием.

Руководство концерна прогнозирует, что квадрокоптеры будут переданы на вооружение Вооруженных Сил через несколько месяцев после доработки с учетом замечаний военных.

Квадрокоптеры поступят на вооружение армии уже через пару месяцев.

"Меридиан" получил запрос от Минобороны на разработку квадрокоптера в марте 2019 года.

Напомним, что в "Укроборонпроме" назвали топ-5 разработок за 2018. В 2018 "Укроборонпром" передал армии тысячу единиц вооружения и военной техники. Тем временем, в Украине успешно испытали новейшие турецкие дроны.