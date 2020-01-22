подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27
˟
22 января 2020, среда, 16:27 61 Документ
Верховная Рада и партии 2020-01-22T16:31:02+02:00
Українські Новини
От 15 до 51 тысяч зарплаты плюс 76 тысяч "депутатских": сколько получили депутаты за декабрь

От 15 до 51 тысяч зарплаты плюс 76 тысяч "депутатских": сколько получили депутаты за декабрь

Надежда Комендантова
Зарплаты депутатов, Верховная Рада, Депутаты, Зарплаты
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в декабре 2019 года составила от 32 тыс. до 42 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Давид Арахамия на должности председателя фракции "Слуга народа" в декабре получил 38 420,96 гривны зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко - 39 572 гривны.

Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 32 931,42 гривны и 32 034,48 гривны соответственно, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко - 39 237,39 гривны.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко за декабрь получили 38 419,96 гривны и 42 262 гривны соответственно, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин - 40 342 гривны.

Сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 35 401,28 гривны и 41 301,5 гривны соответственно, председатель группы "Доверие" Олег Кулинич - 34 487,32 гривны.

Среди всех депутатов самую большую зарплату за декабрь получил депутат от "Оппозиционной платформы" Григорий Мамка - 51 433,36 гривны.

Кроме того, депутатам было начислено по 76 840 гривен на выполнение депутатских полномочий за декабрь и ноябрь.

Как сообщали Українські Новини, зарплата председателя Рады Дмитрия Разумкова за декабрь составила 37,3 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 54,1 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 34,6 тыс. гривен.

Больше новостей о: Зарплаты депутатов Верховная Рада Депутаты Зарплаты

Федоров получил в ноябре в 2 раза больше месячного...
За декабрь Разумков получил более 100 тысяч гривен...
"Слуги народа" предлагают принять закон о забастов...
Трубе за декабрь выписали премию и доплаты на 46 т...
Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019
За декабрь Разумков получил более 100 тысяч гривен зарплаты и "депутатских"
Новости
Экс-главред "24 канала" Трибушная отказалась от должности руководителя канала для оккупированных территорий 16:56
У Путина заявили, что Зеленский отправил Путину запрос на встречу, - СМИ 16:55
Квадрокоптер. Фото: facebook.com/ukroboronprom
"Укроборонпром" разработал первый военный квадрокоптер для армии 16:51
"Укртранснефть" вытеснила загрязненную российскую нефть из нефтепровода "Дружба" 16:50
Последствия взрыва петард в Днипре: мужчине оторвало руку по локоть, а девушка получила черепно-мозговую травму 16:47
больше новостей
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
Из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры 23:23
Смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку 23:55
Гривна продолжает стремительно расти: курс валют на среду 05:55
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
В соцсетях разделились мнения о заявлении Новосад о том, что она не может завести ребенка на зарплату министра 13:02
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
больше новостей
Украина намерена выпустить еврооблигации на €1 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok