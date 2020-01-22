От 15 до 51 тысяч зарплаты плюс 76 тысяч "депутатских": сколько получили депутаты за декабрь

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в декабре 2019 года составила от 32 тыс. до 42 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Давид Арахамия на должности председателя фракции "Слуга народа" в декабре получил 38 420,96 гривны зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко - 39 572 гривны.

Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 32 931,42 гривны и 32 034,48 гривны соответственно, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко - 39 237,39 гривны.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко за декабрь получили 38 419,96 гривны и 42 262 гривны соответственно, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин - 40 342 гривны.

Сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 35 401,28 гривны и 41 301,5 гривны соответственно, председатель группы "Доверие" Олег Кулинич - 34 487,32 гривны.

Среди всех депутатов самую большую зарплату за декабрь получил депутат от "Оппозиционной платформы" Григорий Мамка - 51 433,36 гривны.

Кроме того, депутатам было начислено по 76 840 гривен на выполнение депутатских полномочий за декабрь и ноябрь.

Как сообщали Українські Новини, зарплата председателя Рады Дмитрия Разумкова за декабрь составила 37,3 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 54,1 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 34,6 тыс. гривен.