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  • На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело
22 января 2020, среда, 15:40 74
Политика 2020-01-22T15:50:02+02:00
Українські Новини
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело

На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело

Ярина Вацяк
СБУ, Оборонка, Минобороны, боевые вертолеты, коррупция в оборонке
Минобороны
Минобороны

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство о возможном присвоении 32 млн гривен бюджетных средств при исполнении государственного оборонного заказа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2019 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Министерством обороны общей стоимостью более 100 млн гривен.

Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов.

При содействии бывших военных чиновников, в том числе, одного из заместителей министра, он значительно завысил стоимость продукции военного назначения.

Часть перечисленных министерством средств предприниматель через ряд подконтрольных предприятий обналичил через проведение фиктивных безналичных операций.

Выведенные в "тень" деньги были присвоены участниками сделки.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного госбюджету, составляет свыше 32 млн гривен.

В ходе проведения ряда санкционированных обысков в военных подразделениях ответственных за закупку продукции в Киеве, Харькове и Чернигове правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.

Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Отмечается, что среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны.

Как сообщали Українськi Новини, Минобороны хотело закупить топливо на полмиллиарда гривен.

Также ГБР расследовало закупку Минобороны пластиковой посуды и дизтоплива у одной и той же фиктивной фирмы.

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