На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство о возможном присвоении 32 млн гривен бюджетных средств при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини. Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2019 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Министерством обороны общей стоимостью более 100 млн гривен. Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов. При содействии бывших военных чиновников, в том числе, одного из заместителей министра, он значительно завысил стоимость продукции военного назначения. Часть перечисленных министерством средств предприниматель через ряд подконтрольных предприятий обналичил через проведение фиктивных безналичных операций. Выведенные в "тень" деньги были присвоены участниками сделки. По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного госбюджету, составляет свыше 32 млн гривен. В ходе проведения ряда санкционированных обысков в военных подразделениях ответственных за закупку продукции в Киеве, Харькове и Чернигове правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках. Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Отмечается, что среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны. Как сообщали Українськi Новини, Минобороны хотело закупить топливо на полмиллиарда гривен. Также ГБР расследовало закупку Минобороны пластиковой посуды и дизтоплива у одной и той же фиктивной фирмы.