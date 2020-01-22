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22 января 2020, среда, 14:40 152
Экономика 2020-01-22T14:40:01+02:00
Українські Новини
В 2019 доля АО "Фармак" в программе "Доступные лекарства" составила 13,7%

В 2019 доля АО "Фармак" в программе "Доступные лекарства" составила 13,7%

Александр Дмитриенко
Фармак, Владимир Костюк, Лекарства, Доступные лекарства

За 2019 год доля крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) в программе реимбурсации "Доступные лекарства" составила 13,7%.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Для уменьшения финансовой нагрузки на пациентов и увеличения доступности лекарств "Фармак" принимает активное участие в программе "Доступные лекарства". За 2019 год доля "Фармак" в программе реимбурсации составила 13,7%», - говорится в сообщении.

При этом исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк отметил рост доверия украинцев к лекарствам отечественного производства.

"Важно, что внутренние тренды направлены на увеличение доверия к украинским фармпроизводителям. Если в 2009 году украинцы потребляли 29% лекарств украинского производства, то сейчас примерно 40%", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини,"Фармак" отмечает недостаточную эффективность участия в программе "Доступные лекарства" из-за пробелов в законодательстве.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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