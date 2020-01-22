Журналист о назначении Осипова: Фигурант уголовных дел о коррупции не должен занимать должность в КГГА

Фигурант коррупционного уголовного производства Валентин Осипов не должен занимать должность в Киевской городской государственной администрации. Такое мнение высказал журналист Сергей Руденко на своей странице в Facebook.

"Фигурант коррупционного уголовного производства Валентин Осипов не должен занимать должность в КГГА! Виталий Кличко распорядился признать результаты конкурса на должность начальника департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Накануне Нового года им стал заместитель главы "Киевавтодора" Валентин Осипов. Это тот самый Осипов, который проходит в качестве обвиняемого по уголовным производством о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем № 757/11 706/19-к. То есть человека подозревают в совершении преступления, а он в это же время участвует ь в конкурсе на должность и получает ее", - сообщил журналист.

Он подчеркнул, что о слушании дела было известно еще до проведения конкурса. В подтверждение своих слов телеведущий также опубликовал скриншот с сайта Печерского райсуда.

"Откровенно скажу: я в шоке. Потому что еще до проведения этого конкурса на должность было известно, что это дело уже рассматривается в Печерском райсуде. И, как указано на сайте Печерского райсуда (смотрите скрин), следующая дата рассмотрения дела - 16 марта этого года . Неужели конкурсной комиссии и председателю КГГА никто не сообщил об этом? Почему человека, которого подозревают в отмывании доходов, вообще допустили к участию в конкурсе? И самый главный вопрос - что делать мэру Киева, когда Осипова суд таки признает виновным. Как по мне, городской председатель столицы должен был публично пояснить свою позицию относительно этого назначения", - подытожил Сергей Руденко.