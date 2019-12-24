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24 декабря 2019, вторник, 22:48 80
Наука 2019-12-24T23:00:01+02:00
Українські Новини
Ученые установили, что лишний вес влияет на глобальное потепление

Ученые установили, что лишний вес влияет на глобальное потепление

Таня Войтюк
лишний вес, Климат, Глобальное потепление, Климатические изменения, Экология
Люди с лишним весом. Фото: pexels
Люди с лишним весом. Фото: pexels

Тем временем как стало известно, почему некоторые люди могут есть что угодно и не толстеть, ученые из Университета Копенгагена (Дания) доказали, что люди, страдающие от ожирения, выделяют дополнительно по 700 млн тонн углекислого газа в год, что существенно наносит вред экологической ситуации в мире.

Об этом пишет журнал Obesity.

Специалисты выяснили, что на людей с ожирением приходится 1,6% парниковых выбросов.

Согласно данным, это связано с повышенной метаболической активностью и влиянием от производства дополнительных продуктов питания, а также с увеличением производства топлива, которое необходимо для транспортировки людей с ожирением.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые проанализировали информацию о выбросах парниковых газов, демографические сведения, а также данные об уровне распространенности ожирения в разных частях планеты.

Было установлено, что ожирение приводит к выделению на 20% большего количества парниковых выбросов, чем от тех людей, у кого нет проблем с лишним весом.

"Наше исследование предполагает, что в дополнение к снижению риска смертности, инвалидности и расходов на здравоохранение, борьба с ожирением положительно повлияет и на всю нашу природу", - сказал Файдон Магкос, один из авторов исследования.

Как сообщали Українські Новини, на климатической Конференции ООН договорились уменьшить выбросы углерода, так как климатическая ситуация в мире достигла критической отметки, в частности из-за деятельности человека.

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