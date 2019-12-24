Ученые установили, что лишний вес влияет на глобальное потепление

Тем временем как стало известно , почему некоторые люди могут есть что угодно и не толстеть , ученые из

Об этом пишет журнал Obesity.

Специалисты выяснили, что на людей с ожирением приходится 1,6% парниковых выбросов.

Согласно данным, это связано с повышенной метаболической активностью и влиянием от производства дополнительных продуктов питания, а также с увеличением производства топлива, которое необходимо для транспортировки людей с ожирением.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые проанализировали информацию о выбросах парниковых газов, демографические сведения, а также данные об уровне распространенности ожирения в разных частях планеты.

Было установлено, что ожирение приводит к выделению на 20% большего количества парниковых выбросов, чем от тех людей, у кого нет проблем с лишним весом.

"Наше исследование предполагает, что в дополнение к снижению риска смертности, инвалидности и расходов на здравоохранение, борьба с ожирением положительно повлияет и на всю нашу природу", - сказал Файдон Магкос, один из авторов исследования.

Как сообщали Українські Новини, на климатической Конференции ООН договорились уменьшить выбросы углерода, так как климатическая ситуация в мире достигла критической отметки, в частности из-за деятельности человека.