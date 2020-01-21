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21 января 2020, вторник, 20:14 23
Общество 2020-01-21T20:15:06+02:00
Українські Новини
Осквернителя памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге задержали

Осквернителя памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге задержали

Ольга Фандорина
Холокост, осквернение памятника, Полиция
Холокост. Фото: pixabay
Холокост. Фото: pixabay

Сотрудники Национальной полиции совместно со Службой безопасности Украины во вторник задержали подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Нацполиции в Кривом Роге.

В связи этим начальник Криворожского отдела полиции Сергей Лукашов собирается провести пресс-конференцию в 19:30.

19 января подозреваемый закрасил красной краской надписи на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

В ходе расследования полицейские опросили свидетелей происшествия, изучили видео с камер видеонаблюдения.

В результате полицейские установили, что к преступлению причастен 37-летний ранее судимый местный житель.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году в Украине заметно снизился уровень антисемитизма.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский накануне своего визита в Израиль дал большое интервью изданию The Times of Israel, в котором отметил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе, а он сам имеет еврейскую кровь.

Полиция установила личность осквернившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге мужчины.

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