Минкультуры хочет создать некоммерческую организацию по защите прав профессиональных журналистов

Министерство культуры, молодежи и спорта инициирует учреждение Ассоциации журналистов с исключительным правом подтверждения профессиональности журналиста. Об этом говорится в опубликованной Минкультуры сравнительной таблице к законопроекту, передают Українські Новини.

Так, проектом закона предусмотрено создание Ассоциации профессиональных журналистов, которая будет негосударственной некоммерческой профессиональной организацией журналистов, цель которой - обеспечение реализации задач самоуправления журналистов.

Отмечается, что ассоциация намерена защищать права профессиональных журналистов и обеспечивать гарантии деятельности профессиональных журналистов, а также утверждать Кодекс профессиональной этики журналиста, вносить в него изменения и осуществлять контроль за его соблюдением, разрабатывать и утверждать стандарты профессиональной этики журналистов и осуществлять контроль за их соблюдением членами ассоциации.

Кроме этого, ассоциация наделяется правом осуществлять дисциплинарное производство в отношении профессиональных журналистов, мониторинг соблюдения профессиональными журналистами Кодекса профессиональной этики журналиста, а также предоставлять соответствующие выводы о соблюдении профессиональными журналистами и обычными журналистами стандартов профэтики журналистов.

Также ассоциация будет обеспечивать надзор за соблюдением прав профессиональных журналистов во время проведения любых следственных действий в отношении профессионального журналиста или его задержания, а также принимать решение о приобретении, приостановлении и прекращении членства журналиста в ассоциации.

К полномочиям ассоциации также будет относиться создание и обеспечение ведения Единой электронной базы профессиональных журналистов.

Ассоциация будет создаваться учредительным собранием журналистов, на которое делегируются по 3 журналиста от Национальной ассоциации медиа, Индустриального телевизионного комитета, Украинской ассоциации издателей периодической прессы, Национальной общественной телерадиокомпании, Комиссии по журналистской этике, Национального союза журналистов и юридических лиц, которые входят в систему государственного иновещания.

Предусмотрено, что ассоциация будет функционировать за счет вступительных членских взносов, ежегодных членских взносов и добровольных членских взносов.

При этом размер вступительного ежегодного взноса не может превышать 1 прожиточного минимума доходов граждан для трудоспособных лиц (сейчас – до 2 027 гривен).

Членом ассоциации профессиональных журналистов может стать дееспособный гражданин Украины, имеющий подтвержденный опыт основной работы журналистом на основании трудового договора с украинским или иностранным субъектом в сфере медиа не менее 3 лет, который обязуется соблюдать Кодекс профессиональной этики журналиста.

Членство в ассоциации дает право профжурналисту на гарантии при проведении оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий в отношении профжурналистов.

То есть в случае проведения обыска или осмотра места работы, жилья и т.д. профжурналиста, судья в решении в обязательном порядке указывает перечень вещей, документов, которые планируется найти и изъять во время проведения следственного действия, а также при обыске должны присутствовать члены ассоциации (не более 3 членов) и делегированный ассоциацией адвокат.

Также профжурналисты будут иметь право на ежегодный 36-дневный отпуск; в случае ранения, контузии – на назначение досрочной пенсии по возрасту и получение единоразовой госпомощи в размере 50 прожиточных минимумов (сейчас - 101,4 тыс. гривен) в случае, если ранение, контузия получены во время выполнения служебных обязанностей; в случае смерти профжурналиста во время выполнения обязанностей родственникам будет предусмотрена выплата в размере 100 прожиточных минимумов (сейчас – 203 тыс. гривен).

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