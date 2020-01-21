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21 января 2020, вторник, 18:52 48
Общество 2020-01-21T18:52:34+02:00
Українські Новини
Минкультуры хочет создать некоммерческую организацию по защите прав профессиональных журналистов

Минкультуры хочет создать некоммерческую организацию по защите прав профессиональных журналистов

Елизавета Кесельман
Минкультуры, Журналистика, Права журналистов, Защита прав журналистов
Журналистика.Газета.Новости. Фото: pixabay
Журналистика.Газета.Новости. Фото: pixabay

Министерство культуры, молодежи и спорта инициирует учреждение Ассоциации журналистов с исключительным правом подтверждения профессиональности журналиста. Об этом говорится в опубликованной Минкультуры сравнительной таблице к законопроекту, передают Українські Новини.

Так, проектом закона предусмотрено создание Ассоциации профессиональных журналистов, которая будет негосударственной некоммерческой профессиональной организацией журналистов, цель которой - обеспечение реализации задач самоуправления журналистов.

Отмечается, что ассоциация намерена защищать права профессиональных журналистов и обеспечивать гарантии деятельности профессиональных журналистов, а также утверждать Кодекс профессиональной этики журналиста, вносить в него изменения и осуществлять контроль за его соблюдением, разрабатывать и утверждать стандарты профессиональной этики журналистов и осуществлять контроль за их соблюдением членами ассоциации.

Кроме этого, ассоциация наделяется правом осуществлять дисциплинарное производство в отношении профессиональных журналистов, мониторинг соблюдения профессиональными журналистами Кодекса профессиональной этики журналиста, а также предоставлять соответствующие выводы о соблюдении профессиональными журналистами и обычными журналистами стандартов профэтики журналистов.

Также ассоциация будет обеспечивать надзор за соблюдением прав профессиональных журналистов во время проведения любых следственных действий в отношении профессионального журналиста или его задержания, а также принимать решение о приобретении, приостановлении и прекращении членства журналиста в ассоциации.

К полномочиям ассоциации также будет относиться создание и обеспечение ведения Единой электронной базы профессиональных журналистов.

Ассоциация будет создаваться учредительным собранием журналистов, на которое делегируются по 3 журналиста от Национальной ассоциации медиа, Индустриального телевизионного комитета, Украинской ассоциации издателей периодической прессы, Национальной общественной телерадиокомпании, Комиссии по журналистской этике, Национального союза журналистов и юридических лиц, которые входят в систему государственного иновещания.

Предусмотрено, что ассоциация будет функционировать за счет вступительных членских взносов, ежегодных членских взносов и добровольных членских взносов.

При этом размер вступительного ежегодного взноса не может превышать 1 прожиточного минимума доходов граждан для трудоспособных лиц (сейчас – до 2 027 гривен).

Членом ассоциации профессиональных журналистов может стать дееспособный гражданин Украины, имеющий подтвержденный опыт основной работы журналистом на основании трудового договора с украинским или иностранным субъектом в сфере медиа не менее 3 лет, который обязуется соблюдать Кодекс профессиональной этики журналиста.

Членство в ассоциации дает право профжурналисту на гарантии при проведении оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий в отношении профжурналистов.

То есть в случае проведения обыска или осмотра места работы, жилья и т.д. профжурналиста, судья в решении в обязательном порядке указывает перечень вещей, документов, которые планируется найти и изъять во время проведения следственного действия, а также при обыске должны присутствовать члены ассоциации (не более 3 членов) и делегированный ассоциацией адвокат.

Также профжурналисты будут иметь право на ежегодный 36-дневный отпуск; в случае ранения, контузии – на назначение досрочной пенсии по возрасту и получение единоразовой госпомощи в размере 50 прожиточных минимумов (сейчас - 101,4 тыс. гривен) в случае, если ранение, контузия получены во время выполнения служебных обязанностей; в случае смерти профжурналиста во время выполнения обязанностей родственникам будет предусмотрена выплата в размере 100 прожиточных минимумов (сейчас – 203 тыс. гривен).

Как сообщали Українські Новини, Минкультуры инициирует введение уголовной ответственности за неоднократные случаи дезинформации.

Также Бородянский приравнял заказные новости к государственной измене и предложил привлекать к уголовной ответственности авторов за дезинформацию.

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