В Германии суд приговорил к 11 годам тюрьмы "профессора", заставлявшего женщин бить себя током ради "исследования"

В Германии суд приговорил 30-летнего IT-специалиста из Баварии к 11 годам заключения после того, как стало известно, что мужчина убеждал женщин от 13 лет бить себя током для получения сексуального удовольствия, прикрываясь "проведением научных исследований". Об этом передает российская служба ВВС.

О лжепрофессоре стало известно после того, как одна из участниц "эксперимента" была госпитализирована после удара током и рассказала врачам о произошедшем. Врачи сообщили в полицию, и "профессор" был арестован у себя дома прямо на месте преступного акта. Среди файлов в его компьютере следователи обнаружили около 200 файлов с видеозаписями женщин, испытывающих болевой шок от электричества.

В частности, 30-летний Давид Г. из Вюрцбурга общался со своими жертвами по скайпу. Назвавшись "профессором Мюнхенского университета Кристианом Фогелем", он отвечал на объявления женщин, искавших сдельную работу, и предлагал им суммы от 100 до 1500 (по другим данным, до 3000) евро за участие в исследовании на тему чувствительности к боли.

Однако перед участием в исследовании необходимо проверить болевой порог, для этого он требовал от жертв перед интернет-камерой пропустить через себя ток напряжением 230 вольт. Согласно его инструкциям, каждая из девушек собирала небольшую электрическую цепь из двух металлических ложек, провода, иногда гвоздей, и подсоединяла ее к электрической розетке.

Сам же "профессор" наблюдал за всем процессом по скайпу и в конце велел девушкам прикладывать ложки к своим вискам, в иных случаях - к ступням. Полиция нашла в его компьютере около 200 файлов с этими видеозаписями.

Отмечается, что самой младшей из жертв Давида Г. было 13 лет. За пять лет от айтишника пострадало около 120 женщин.

Власти идентифицировали 88 жертв, однако до суда дошло 22 эпизода. В обвинительном приговоре судья учел 13 случаев. Следователи считают, что это лишь маленькая часть и что пострадавших было гораздо больше.

Сторона обвинения на суде подчеркивала, что 230 вольт - опасное для жизни напряжение. Главным мотивом обвиняемого прокуроры назвали садистское сексуальное удовольствие.

"Чистая удача, что никто не умер", - заявил на судебном процессе один из экспертов.

Во время судебного процесса адвокаты в качестве защиты заявили, что подсудимый не имел намерений убивать кого-либо: он даже предупреждал девушек, чтобы они брали ложки с деревянными ручками и не трогали железные части, подключенные к электросети, голыми руками. Некоторым во время "эксперимента" помогали их собственные партнеры, а в одном случае даже отец.

К тому же каждая в любой момент могла сказать "нет", утверждал адвокат Давида Г., и должна была, как разумный человек, понимать, что в электрическую розетку лезть опасно.

Защитники также указывали на наличие у подсудимого диагноза аутического спектра, синдрома Аспергера, из-за которого он испытывал сложности в реальном общении с людьми и выражении чувств.

В ожидании приговора подсудимый был направлен на психиатрическое лечение.

В конечном счете, Давид Г. признан виновным в 13 покушениях на убийство, а также причинении серьезных телесных повреждений, мошенничестве и вторжении в частную жизнь. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.

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