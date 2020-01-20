В США 14-летней девочке удалось спастись от маньяка благодаря приложению "Snapchat"

В США в штате Калифорния 14-летняя девочка была похищена 55-летним мужчиной, и смогла спастись благодаря приложению Snapchat. Об этом передает CNN.

Отмечается, что 55-летний угонщик-маньяк, по имени Альберт Томас Васкес познакомился с пострадавшей в Капитолии. Мужчина дал девочке наркотическое вещество, от которого и опьянела. Тогда он вместе с подельниками Антонио затянули ее в автомобиль и отвезли в мотель в городе Сан-Хосе. По дороге в мотель в Сан-Хосе угонщик, вместе с сообщниками 34-летним Антонио Квирино Сальвадором и 31-летним Эдиберто Гонсалеса Аваренго совершил в отношении нее сексуальные преступления.

Когда девушка пришла в себя, то воспользовалась моментом, когда мужчины отвернулись, она зашла в мессенджер "Snapchat" и написала друзьям о том, что ее похитили, и она не знает, где находится. Друзья смогли определить ее координаты с помощью приложения, а потом позвонили в экстренные службы.

Полицейские прибыли по координатам и освободили девушку, а похитителя арестовали. Его обвиняют в похищении человека с целью изнасилования, незаконном лишении свободы, непристойных действиях с ребенком и других преступлениях, а его друзей - в преступном сговоре.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США женщина заказала "пиццу спасения" в 911, чтобы спасти мать от избиения.

Также пропавший в Карпатах турист, по имени Игорь Грищенко, сумел дозвониться до службы спасения, однако свое местонахождения не знал. Спасатели устанавливали его координаты.