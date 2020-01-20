подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
20 января 2020, понедельник, 21:31 120
Происшествия 2020-01-20T21:32:49+02:00
Українські Новини
В США 14-летней девочке удалось спастись от маньяка благодаря приложению "Snapchat"

В США 14-летней девочке удалось спастись от маньяка благодаря приложению "Snapchat"

Елизавета Кесельман
Snapchat, мобильное приложение, Насилие, спасение людей, США
Snapchat.Фото: pixabay
Snapchat.Фото: pixabay

В США в штате Калифорния 14-летняя девочка была похищена 55-летним мужчиной, и смогла спастись благодаря приложению Snapchat. Об этом передает CNN.

Отмечается, что 55-летний угонщик-маньяк, по имени Альберт Томас Васкес познакомился с пострадавшей в Капитолии. Мужчина дал девочке наркотическое вещество, от которого и опьянела. Тогда он вместе с подельниками Антонио затянули ее в автомобиль и отвезли в мотель в городе Сан-Хосе. По дороге в мотель в Сан-Хосе угонщик, вместе с сообщниками 34-летним Антонио Квирино Сальвадором и 31-летним Эдиберто Гонсалеса Аваренго совершил в отношении нее сексуальные преступления.

Когда девушка пришла в себя, то воспользовалась моментом, когда мужчины отвернулись, она зашла в мессенджер "Snapchat" и написала друзьям о том, что ее похитили, и она не знает, где находится. Друзья смогли определить ее координаты с помощью приложения, а потом позвонили в экстренные службы.

Полицейские прибыли по координатам и освободили девушку, а похитителя арестовали. Его обвиняют в похищении человека с целью изнасилования, незаконном лишении свободы, непристойных действиях с ребенком и других преступлениях, а его друзей - в преступном сговоре. 

Как сообщали Українські Новини, ранее в США женщина заказала "пиццу спасения" в 911, чтобы спасти мать от избиения.

Также пропавший в Карпатах турист, по имени Игорь Грищенко, сумел дозвониться до службы спасения, однако свое местонахождения не знал. Спасатели устанавливали его координаты. 

Больше новостей о: Snapchat мобильное приложение Насилие спасение людей США

Популярные приложения для знакомств Tinder и Grind...
Около полтысячи клиентов Uber подверглись насилию ...
Крушение судна в Атлантическом океане: двое украин...
США ужесточат выдачу виз для борьбы с "родильным т...
На Микитася снова надели электронный браслет
Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы, - адвокат Головань
Новости
Великобритания жалеет о включении Герба Украины в террористические символы 22:25
В ИГИЛ выбрали нового лидера 21:57
Украина обогнала Россию в рейтинге самых технологически развитых стран мира 21:46
В США 14-летней девочке удалось спастись от маньяка благодаря приложению "Snapchat" 21:31
Вандал в Кривом Роге. Скриншот видео Нацполиция
Полиция установила личность вандала, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге 21:20
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
В Международном аэропорту
Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга" 19:45
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Символы. Скриншот: twitter.com/UkrEmbLondon
Полиция Великобритании приравняла украинский тризуб террористическим символам 15:27
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще 10 ранены 08:05
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
больше новостей
Правоохранители задержали экс-помощника депутата от БПП в деле Гандзюк
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok