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15 октября 2019, вторник, 17:25 143
Происшествия 2019-10-15T17:27:48+03:00
Українські Новини
В Нигерии более 60 человек освободили от "бесчеловечного" реабилитационного центра

В Нигерии более 60 человек освободили от "бесчеловечного" реабилитационного центра

Цепь.Фото:pixabay
Цепь.Фото:pixabay

В Нигерии в городе Лагос полиция освободила от заключения в религиозной школе 67 мужчин возрастом от 7 до 40 лет. Об этом передает CNN.

Религиозная школа на севере штата Кацина также служила реабилитационным центром, и находилась под руководством 78-летнего священника-мусульманина.

Несмотря на звание школы, учащиеся жаловались на отношение со стороны преподавателей, и в понедельник, через день после получения жалобы, власти посетили школу  и обнаружили подтверждение жестокого обращения. Ученики, возраст которых составляет от 7 до 40, рассказали, что им отказывают в пище и регулярно бьют цепями. Они также сказали, что во время пребывания в школе они подвергались жестокому и сексуальному  насилию.

"Некоторые из них говорили, что их бьют почти каждое утро, если вы увидите их живот и некоторые части тела, вы заметите много следов от тростника и цепей", - сказал сотрудник местной полиции Гамбо в интервью журналистам.

Владелец школы и два учителя были арестованы и до сих пор содержатся полицией. 

"Родители берут своих непокорных детей в эти школы для реабилитации, и они изучают Коран, поскольку у них нет другого выбора, но это не повод нарушать их права", - продолжил Гамбо.

В Северной Нигерии вопрос образования остается актуальной проблемой. Это связано с бедностью и низким социальным положением граждан. Из-за этого родители вынужденно отправляют своих детей в исламские школы, где можно встретить некорректное обращение с учениками.

Спасенных в понедельник учеников доставили в больницу, а полиция допрашивает их, чтобы выяснить место проживания их семей.

Как сообщали Українські Новини, ранее в одной из тюрем Венесуэлы полиция жестоко издевалась над заключенными, устроив петушиные бои на спинах обнаженных заключенных.

Также, прокуроры Калифорнии рассказали подробности дела против супругов, которых обвинили в ужасном издевательстве над своими 13 детьми.

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