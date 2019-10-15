В Нигерии более 60 человек освободили от "бесчеловечного" реабилитационного центра

В Нигерии в городе Лагос полиция освободила от заключения в религиозной школе 67 мужчин возрастом от 7 до 40 лет. Об этом передает CNN.

Религиозная школа на севере штата Кацина также служила реабилитационным центром, и находилась под руководством 78-летнего священника-мусульманина.

Несмотря на звание школы, учащиеся жаловались на отношение со стороны преподавателей, и в понедельник, через день после получения жалобы, власти посетили школу и обнаружили подтверждение жестокого обращения. Ученики, возраст которых составляет от 7 до 40, рассказали, что им отказывают в пище и регулярно бьют цепями. Они также сказали, что во время пребывания в школе они подвергались жестокому и сексуальному насилию.

"Некоторые из них говорили, что их бьют почти каждое утро, если вы увидите их живот и некоторые части тела, вы заметите много следов от тростника и цепей", - сказал сотрудник местной полиции Гамбо в интервью журналистам.

Владелец школы и два учителя были арестованы и до сих пор содержатся полицией.

"Родители берут своих непокорных детей в эти школы для реабилитации, и они изучают Коран, поскольку у них нет другого выбора, но это не повод нарушать их права", - продолжил Гамбо.

В Северной Нигерии вопрос образования остается актуальной проблемой. Это связано с бедностью и низким социальным положением граждан. Из-за этого родители вынужденно отправляют своих детей в исламские школы, где можно встретить некорректное обращение с учениками.

Спасенных в понедельник учеников доставили в больницу, а полиция допрашивает их, чтобы выяснить место проживания их семей.

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