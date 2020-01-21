Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы и штрафу в 290 тысяч долларов

Экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя приговорили к 13 с половиной годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление властью. Об этом передает российская служба ВВС.

Отмечается, что приговор обжалованию не подлежит, говорится в сообщении городского суда Тяньцзиня.

Кроме того, экс-лидер Интерпола признался в том, что брал взятки на общую сумму 14,5 млн юаней с 2015 по 2017 год.

В 2018 году Мэн Хунвэй пропал, улетев из Франции ( где расположен главный офис Интерпола)в Китай. Его жена Грейс Мэн публично заявила о пропаже мужа, показав сообщения в мессенджере, в которых он просил ждать его звонка, после чего отправил эмодзи ножа, что означает опасность. Она говорила, что не знает, что с ним случилось, и обратилась к международному сообществу с просьбой найти супруга.

Позже китайские власти сообщили, что он задержан по обвинениям в нарушении закона. Вскоре после этого стало известно об увольнении Мэна из Интерпола. Новым главой организации стал Ким Йонг Ян из Южной Кореи.

С момента исчезновения Мэна в китайских государственных СМИ стали появляться подробности расследования его доходов.

Сообщали, что он использовал свое положение, чтобы искать работу для своей жены Грейс, а также использовал свой авторитет для личной выгоды, сообщила китайская Центральная комиссия по проверке дисциплины в декабре 2018 года.

Грейс Мэн подала ходатайство о предоставлении убежища во Франции, писало в январе агентство Рейтер. По ее словам, она боялась за свою жизнь, так как ее преследовали незнакомцы, она получала подозрительные телефонные звонки, а ее номерные знаки на автомобиле фотографировали неизвестные ей люди.

Как сообщали Українські Новини, Мэн Хунвэй стал президентом организации осенью 2016 года, сменив первую женщину на этом посту француженку Мирей Балестрази.

Также, в ноябре Интерпол объявил в международный розыск бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, для которого в августе Соломенский районный суд Киева отказался избрать мерой пресечения содержание под стражей