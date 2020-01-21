подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27.05
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В Украине сложился благоприятный климат для развития IT, - Степан Черновецкий
21 января 2020, вторник, 15:09 47
Экономика 2020-01-21T15:13:11+02:00
Українські Новини
В Украине сложился благоприятный климат для развития IT, - Степан Черновецкий

В Украине сложился благоприятный климат для развития IT, - Степан Черновецкий

Ярина Вацяк
Степан Черновецкий, Chernovetskyi Investment Group, IT, Инвестиции

В Украине сложился благоприятный климат для развития IT, и этим необходимо воспользоваться для развития украинской экономики.

Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил Президент инвестиционного фонда Chernovetskyi Investment Group Степан Черновецкий.

"ІT-сектор растет не просто так. Подготовка у наших специалистов хорошая, а уровень зарплат пока ниже, чем в США и Западной Европе. Накопленный опыт приводит к росту количества и качества стартапов. И я вижу по компаниям, которые заходят в Украину и арендуют офисы, по профилю их деятельности, что инвесторы это очень хорошо понимают", - говорит бизнесмен.

Также Степан Черновецкий рассматривает инфраструктурные проекты в образовании и здравоохранении. Бизнесмен считает, что это - инвестиции в будущее, которые могут стать и бизнесом. Он уверен, что при условии улучшения уровня обучения Украина может выйти - как образовательный хаб - на новый уровень.

Напомним, Степану Черновецкому принадлежит инвестиционная компания Chernovetskyi Investment Group, которая специализируется на инвестициях в IT-сферу. В портфеле компании - стартапы Zakaz.ua и Kray Technologies. Первый - это проект доставки еды из супермаркетов, а второй - производство сельскохозяйственных беспилотников. Также Степан Черновецкий инвестировал в недвижимость: ЖК "Комфорт Таун" и бизнес-центры 101 Tower и IQ в Киеве.

Отдельно стоит отметить образовательный проект Черновецкого–стипендиальную программу CIG R&D Lab, которая сейчас работает в трех университетах во Львове, Харькове и Одессе. В рамках программы студенты еще во время учебы могут создать свой стартап и получить финансовую и менторскую поддержку специалистов, а также грант на развитие проекта.

Как сообщалось, в июле 2016 года Степан Черновецкий был задержан в Испании. Впоследствии он был освобожден без каких-либо ограничений, а через три года дело было закрыто.

 

Больше новостей о: Степан Черновецкий Chernovetskyi Investment Group IT Инвестиции

На форуме в Давосе, помимо Зеленского и Гончарука, выступят еще 7 украинских спикеров
Офис ГПУ просит взять под стражу Павловского
Новости
Зеленский подписал закон о выделении 2 миллиардов гривен для развития малого и среднего бизнеса 16:46
Беларусь планирует импортировать 30% нефти через Украину 16:43
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы и штрафу в 290 тысяч долларов 16:34
Использование литых железнодорожных колес влечет подорожание перевозок, – эксперт 16:08
Суд назначил рассмотрение дела против экс-депутата Рады Онищенко на 4 мая 16:05
больше новостей
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
В Международном аэропорту
Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга" 19:45
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
ДТП с Соломией Островской Фото: Вголос
Под Житомиром в жутком ДТП погибла владелица известной клиники: подробности 14:52
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
Пробка из-за съемок видео Зеленского. Фото: facebook.com//miha.anarchyst
Зеленский создал пробки после встречи тел погибших в Иране, - соцсети 21:14
На Микитася снова надели электронный браслет 16:03
больше новостей
Экс-начальнику Одесской полиции Головину отменили домашний арест
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok