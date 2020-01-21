В Украине сложился благоприятный климат для развития IT, - Степан Черновецкий

В Украине сложился благоприятный климат для развития IT, и этим необходимо воспользоваться для развития украинской экономики.

Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил Президент инвестиционного фонда Chernovetskyi Investment Group Степан Черновецкий.

"ІT-сектор растет не просто так. Подготовка у наших специалистов хорошая, а уровень зарплат пока ниже, чем в США и Западной Европе. Накопленный опыт приводит к росту количества и качества стартапов. И я вижу по компаниям, которые заходят в Украину и арендуют офисы, по профилю их деятельности, что инвесторы это очень хорошо понимают", - говорит бизнесмен.

Также Степан Черновецкий рассматривает инфраструктурные проекты в образовании и здравоохранении. Бизнесмен считает, что это - инвестиции в будущее, которые могут стать и бизнесом. Он уверен, что при условии улучшения уровня обучения Украина может выйти - как образовательный хаб - на новый уровень.

Напомним, Степану Черновецкому принадлежит инвестиционная компания Chernovetskyi Investment Group, которая специализируется на инвестициях в IT-сферу. В портфеле компании - стартапы Zakaz.ua и Kray Technologies. Первый - это проект доставки еды из супермаркетов, а второй - производство сельскохозяйственных беспилотников. Также Степан Черновецкий инвестировал в недвижимость: ЖК "Комфорт Таун" и бизнес-центры 101 Tower и IQ в Киеве.

Отдельно стоит отметить образовательный проект Черновецкого–стипендиальную программу CIG R&D Lab, которая сейчас работает в трех университетах во Львове, Харькове и Одессе. В рамках программы студенты еще во время учебы могут создать свой стартап и получить финансовую и менторскую поддержку специалистов, а также грант на развитие проекта.

Как сообщалось, в июле 2016 года Степан Черновецкий был задержан в Испании. Впоследствии он был освобожден без каких-либо ограничений, а через три года дело было закрыто.