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18 января 2020, суббота, 11:56 549
Общество 2020-01-18T11:56:15+02:00
Українські Новини
Позор и дно: жители Подола вызверились на полицию, которая похвасталась, как накрыла частный детсад

Позор и дно: жители Подола вызверились на полицию, которая похвасталась, как накрыла частный детсад

Надежда Комендантова
Нацполиция, Антисанитария, Дети, Детский сад, Детсад
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

После того, как в столичной Нацполиции заявили, что в Куреневском районе по анонимной наводке "накрыли" частный детсад, где якобы "обнаружили 11 детей, которые незаконно удерживались посторонними лицами в антисанитарных условиях", жители столицы и Подола в частности разразились возмущениями.

В частности, в комментария под постом столичных правоохранителей в Facebook довольно жестко и нелицеприятно высказываются в отношении работы и действий Нацполиции. Киевляне практически единогласно высказывают версию, что частный детсад прикрывают из-за нежелания договариваться в частном порядке с праоохранителями и возмущаются бездеятельностью Нацполиции в отношении настоящих преступников.

Также пользователи соцсети высказывают негодования по поводу отсутствия достаточного количества муниципальных садов. 

Кроме того, киевляне шокированы тем фактом, что правоохранители начали уголовное производство по статье с очень жесткими санкциями - "незаконное лишение свободы или похищение человека" (ч. 3 ст. 146) Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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