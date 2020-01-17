В Киеве обнаружили антисанитарный подпольный детский сад

В Киеве в Куреневском районе обнаружили 11 детей, которые незаконно удерживались посторонними лицами в антисанитарных условиях. Об этом передает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Сообщается, что правоохранителям поступил анонимный вызов, что в частном доме на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад, где содержатся более 10 детей. По указанному адресу немедленно выехали начальник Подольского управления полиции и соцработники города.

Следователи обнаружили детей на улице возле дома. С ними был мужчина, который поспешил завести детей в дом и отказался общаться с полицией.

Когда во внутрь удалось попасть, нашли еще двух женщин. При этом ни один из взрослых не имел к малышам никакого отношения.

При осмотре оказалось, что пребывание детей в помещении представляет для них опасность из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм, требований пожарной безопасности, норм питания.

Полиции удалось найти родителей, которых вызвали на место для выяснения обстоятельств.

"В дальнейшем работники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях", - добавил начальник Подольского управления полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по статье с очень жесткими санкциями - "незаконное лишение свободы или похищение человека" (ч. 3 ст. 146) Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве из детского сада украли двухмесячного ребенка.

Также трехлетней девочке проткнули глаз карандашом в детском саду в Днипре.

Кроме того, сообщалось, что для поступления в детский сад нужно оформлять две новые справки.