подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
17 января 2020, пятница, 21:14 61
Общество 2020-01-17T21:16:08+02:00
Українські Новини
В Киеве обнаружили антисанитарный подпольный детский сад

В Киеве обнаружили антисанитарный подпольный детский сад

Елизавета Кесельман
Нацполиция Киева, Детский сад, Антисанитария, Куреневка, Киев, Дети

В Киеве в Куреневском районе обнаружили 11 детей, которые незаконно удерживались посторонними лицами в антисанитарных условиях. Об этом передает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Сообщается, что правоохранителям поступил анонимный вызов, что в частном доме на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад, где содержатся более 10 детей. По указанному адресу немедленно выехали начальник Подольского управления полиции и соцработники города.

Следователи обнаружили детей на улице возле дома. С ними был мужчина, который поспешил завести детей в дом и отказался общаться с полицией.

Когда во внутрь удалось попасть, нашли еще двух женщин. При этом ни один из взрослых не имел к малышам никакого отношения.

При осмотре оказалось, что пребывание детей в помещении представляет для них опасность из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм, требований пожарной безопасности, норм питания.

Полиции удалось найти родителей, которых вызвали на место для выяснения обстоятельств.

"В дальнейшем работники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях", - добавил начальник Подольского управления полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по статье с очень жесткими санкциями - "незаконное лишение свободы или похищение человека" (ч. 3 ст. 146) Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве из детского сада украли двухмесячного ребенка.

Также трехлетней девочке проткнули глаз карандашом в детском саду в Днипре.

Кроме того, сообщалось, что для поступления в детский сад нужно оформлять две новые справки.

Больше новостей о: Нацполиция Киева Детский сад Антисанитария Куреневка Киев Дети

В Киевской области 13 малышей отравилось в детском...
В США трое маленьких детей проживали в доме с 245 ...
Масштабный пожар и взрывы на Куреневке: четыре зда...
Киевский метрополитен построит две новые линии мет...
Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат
СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ
Новости
Зеленский. Скриншот: Офис Президента
Зеленский поручил Гончаруку заменить "слабые места" в Кабмине 21:28
В Киеве обнаружили антисанитарный подпольный детский сад 21:14
Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. Фото: пресс-служба ОП
Зеленский хочет разделить Минкультуры и Минэкономики 21:05
Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн 21:02
Похолодает до -8 и накроют туманы: прогноз погоды в Украине в субботу 21:00 Карта
больше новостей
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
Атака на правительство Гончарука завершилась эпическим провалом олигархов, - блогер Леменов 14:09
Соросята-реформаторы ухандохали экономику, - Гончарук на прослушке рассказывает об оценке падения ВВП в 4 квартале 22:38
больше новостей
Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука 23:55
Бойко требует отставки "профана" Гончарука 13:33
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", - СМИ 11:59
больше новостей
Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok