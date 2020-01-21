Движение по Южному мосту частично ограничили

Сегодня, 21 января, в Киеве по Южному мосту будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, сообщается, что ограничения будут действовать с 12:00 до 20:00.

По данным ведомства, на эстакаде Южного моста продолжаются поэтапные работы с небольшими ограничениями движения.

"21 января проведем текущие работы на асфальтовом покрытии в направления Надднепрянского шоссе. Работы организуем с 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта - в обратном направлении. Поэтому мы меньше будем влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничено", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре на Столичном шоссе в Киеве зафиксировали второй антирекорд превышения скорости за два дня. 19 ноября электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который разогнался до 288 км/ч. Это на 66 км/ч больше, чем антирекорд от 18 ноября, двумя днями ранее - 222 км/ч.

Также в октябре сообщалось, что "Киевавтодор" хочет отремонтировать участок Столичного шоссе почти за миллиард гривен.