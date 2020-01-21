В Минобороны пыталась устроиться крымчанка с гражданством РФ

Крымчанка с российским гражданством пыталась получить высокопоставленную должность в Министерстве обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, сообщается, что в течение нескольких лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости.

Затем женщина переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила - она не имела ни постоянного места заработка, ни источники доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на временно аннексированный полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора.

Именно после одного из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокими лицами стран-членов НАТО.

Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная Службой проверка установила обстоятельства, которые несовместимы с государственной службой в Минобороны. Женщина "забыла" указать, что имеет российское гражданство, знакомых с ФСБ и не сообщила содержание разговоров с ними. Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену.

Паспорт крымчанки, которая пыталась устроиться с гражданством РФ в Минобороны. Скриншот: СБУ

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