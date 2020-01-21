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21 января 2020, вторник, 11:41 63
Силовые структуры 2020-01-21T11:41:15+02:00
Українські Новини
В Минобороны пыталась устроиться крымчанка с гражданством РФ

В Минобороны пыталась устроиться крымчанка с гражданством РФ

Анна Рудык
Минобороны, Российское гражданство, Нато, СБУ
СБУ. Фото: Думская
СБУ. Фото: Думская

Крымчанка с российским гражданством пыталась получить высокопоставленную должность в Министерстве обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, сообщается, что в течение нескольких лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости.

Затем женщина переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила - она не имела ни постоянного места заработка, ни источники доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на временно аннексированный полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора.

Именно после одного из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокими лицами стран-членов НАТО.

Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная Службой проверка установила обстоятельства, которые несовместимы с государственной службой в Минобороны. Женщина "забыла" указать, что имеет российское гражданство, знакомых с ФСБ и не сообщила содержание разговоров с ними. Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену.

Скриншот: СБУПаспорт крымчанки, которая пыталась устроиться с гражданством РФ в Минобороны. Скриншот: СБУ

Как сообщали Українські Новини, у владеющего гостайной подполковника Нацгвардии оказалось российское гражданство.

Ранее журналист опубликовал фото российского паспорта невестки Порошенко.

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