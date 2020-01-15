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15 января 2020, среда, 14:35 210 Документ
Силовые структуры 2020-01-15T15:45:02+02:00
Українські Новини
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова

У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова

Яков Сташинский
Арсен Аваков, МВД Украины, Татьяна Черновол, Огнестрельное оружие, Наградное оружие
Татьяна Черновол с наградным АК74М 5.45. Фото: facebook.com/tchornovol
Татьяна Черновол с наградным АК74М 5.45. Фото: facebook.com/tchornovol

Министерство внутренних дел (МВД) Украины не смогло в положенный 5-дневный срок предоставить копии документов, обосновывающих владение бывшим депутатом Верховной Рады Украины Татьяной Черновол (фракция "Народный фронт") наградным огнестрельным оружием АК74М 5.45, взяв предусмотренную законодательством отсрочку.

Об этом говорится в ответе МВД на информационный запрос Українських Новин.

10 января 2020 года информационное агентство "Українські Новини" направило запрос в МВД с просьбой предоставить следующую информацию:

  1. Получала ли в течение 2014-2020 годов награду "Огнестрельное оружие" экс-нардеп Татьяна Черновол? Какой тип оружия и когда именно?
  2. Получала ли Татьяна Чорновил в этот период в качестве наградного оружия автомат АК74М 5.45?
  3. Регистрировалось ли Татьяной Черновол в органах МВД в течение указанного периода огнестрельное оружие в виде автомата АК74М 5.45? Когда именно? Как определялось происхождения указанного оружия?

"Принимая во внимание, что запрашиваемая информация требует поиска среди значительного количества данных, в соответствии с п. 4 ст. 20 Закона Украины "О доступе к публичной информации" срок рассмотрения указанного запроса продлен. О результатах рассмотрения запроса будет сообщено дополнительно", - сказано в документе.

Напомним, 9 января 2020 года Черновол опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook видеообращение. На видеозаписи Черновол позировала в красном платье и с единственным в стране, по ее словам, автоматом АК74М 5.45, подаренным ей покойным мужем Николаем Березовым перед его гибелью на Донбассе. На автоматическом оружии, который держит в кадре Черновол, видна нацарапанная надпись "За Украину".

"...Это не муляж, не охотничье оружие. Да, это военный АК 5-45. Легальный. Наградной. Единственный в стране наградной АК. Но не завидуйте. По собственной воле никто такой не захочет. Потому что это последний подарок моего покойного мужа Николая", - уточнила она.

Как пояснила Черновол, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разрешил ей легализовать данное автоматическое оружие.

"Не обошлось без политики. Когда я попросила (Арсена) Авакова легализовать мой автомат, министр пошел мне навстречу. Потому что тогда был мой политически "звездный" час. Меня "разрывали" (Юлия) Тимошенко и (Арсений) Яценюк", - сказала Черновол.

Уточним, в 2017 году Аваков наградил Черновол пистолетом "Форт-9", что вызвало широкий общественный резонанс: бывший нардеп состояла на учете у психиатра и страдала шизоаффективным расстройством, что противоречит украинскому законодательству, которое запрещает подобных лицам владеть огнестрельным оружием.

Как сообщали Українські Новини, 6 декабря Черновол с автоматом Калашникова в руках призвала "всех выходить на Майдан и бороться за Украину", протестуя против "капитуляции".

Источник : Українські новини
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