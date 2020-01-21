"Прекрасно!": Тимошенко сказала, что думает о легализации проституции, марихуаны и однополых браков

Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко считает, что легализация проституции, легких наркотиков и однополых браков поставит крест на духовности и морали украинского народа.

"Идут разговоры о легализации проституции, легких наркотиков и еще однополых браков. Прекрасно! Дорогие друзья, давайте еще поставим огромный крест на остатках нашей духовности и морали", - сказала она на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

Кроме того, лидер "Батьківщини" выступила против легализации игорного бизнеса.

"Знаете, о чем они не говорят? О том, что для того, чтобы 4 млрд гривен из игрального бизнеса получить в бюджет, нужно, чтобы 40 млрд гривен украинцы проиграли", - отметила Тимошенко.

Как сообщали Українськi Новини, 16 января Рада приняла в 1-м чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.