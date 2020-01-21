"Чудово!": Тимошенко сказала, що думає про легалізацію проституції, марихуани та одностатевих шлюбів

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко вважає, що легалізація проституції, легких наркотиків та одностатевих шлюбів поставить хрест на духовності і моралі українського народу.

"Йдуть розмови про легалізацію проституції, легких наркотиків і ще одностатевих шлюбів. Чудово! Дорогі друзі, давайте ще поставимо величезний хрест на залишках нашої духовності і моралі", - сказала вона на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

Крім того, лідер "Батьківщини" виступила проти легалізації грального бізнесу.

"Знаєте, про що вони не говорять? Про те, що для того, щоб 4 млрд гривень грального бізнесу отримати в бюджет, потрібно, щоб 40 млрд гривень українці програли", - зазначила Тимошенко.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня Рада прийняла в 1-му читанні законопроект про легалізацію грального бізнесу.