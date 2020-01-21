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21 січня 2020, вівторок, 09:16 18
Верховна Рада і партії 2020-01-21T12:15:04+02:00
Українські Новини
"Чудово!": Тимошенко сказала, що думає про легалізацію проституції, марихуани та одностатевих шлюбів

"Чудово!": Тимошенко сказала, що думає про легалізацію проституції, марихуани та одностатевих шлюбів

Надежда Комендантова
Юлія Тимошенко, Легалізація марихуани, легалізація грального бізнесу, Легалізація проституції
Юлія Тимошенко. Скріншот ICTV
Юлія Тимошенко. Скріншот ICTV

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко вважає, що легалізація проституції, легких наркотиків та одностатевих шлюбів поставить хрест на духовності і моралі українського народу.

"Йдуть розмови про легалізацію проституції, легких наркотиків і ще одностатевих шлюбів. Чудово! Дорогі друзі, давайте ще поставимо величезний хрест на залишках нашої духовності і моралі", - сказала вона на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

Крім того, лідер "Батьківщини" виступила проти легалізації грального бізнесу.

"Знаєте, про що вони не говорять? Про те, що для того, щоб 4 млрд гривень грального бізнесу отримати в бюджет, потрібно, щоб 40 млрд гривень українці програли", - зазначила Тимошенко.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня Рада прийняла в 1-му читанні законопроект про легалізацію грального бізнесу.

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