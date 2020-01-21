Опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Окрім Володимира Зеленського та Олексія Гончарука Всесвітній економічний форум відвідають 21-24 січня 3000 осіб з 117 країн, 53 з них - це лідери держав.

Перелік участниуов зустрічі в Давосі з'явився на офіційному сайті ВЕФ.

В числі найбільш впливових політичних лідерів і глав країн можна відзначити президента США Дональда Трампа, федерального канцлера ФРН Ангелу Меркель, президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн, Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша і виконавчого директора Світового банку Христину Георгиеву.

Крім того, форум відвідають президент Польської Республіки Анджей Дуда, міністр економічного розвитку Російської Федерації Максим Орєшкін, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

21-24 січня світова еліта збереться в швейцарському Давосі на щорічну зустріч світових лідерів, керівників підприємств, науковців та представників громадянського суспільства.

Як повідомляли Українські Новини, в Давосі країни світу закликали перейти на 4-денний робочий тиждень.