Темники украинского МИД, которые рассылаются посольствам и другим дипломатическим представительствам Украины, а также СМИ, которые находятся в орбите власти, оказались в распоряжении журналистов, сообщает "Страна".

Они касаются освещения темы полка "Азов", который в США пытаются внести в список террористов. В документе излагается суть письма 40 конгрессменов, которые считают "Азов" экстремистской ультраправой организацией, вербующей боевиков по всему миру, в том числе в США. Также в обращении говорится, что примером украинского полка вдохновляются террористы по всему миру.

МИД Украины предлагает "вести разьяснительную работу" за рубежом и рассказывать о том, что "Азов" - это не парамилитарное формирование, а составная часть Нацгвардии Украины.

Также дипломаты должны доносить до всех мысли о том, что "Азов" противостоит российской агресси на Донбассе, сколько его солдат получили награды. Еще их просят отслеживать реакцию на письмо конгрессменов "российских агентов влияния".

Документы: "Страна"

Как сообщали Українські Новини, госдеп США назвал "С14" и "Азов" "группами ненависти". Тем временем полк "Азов" отметил пятую годовщину основания.