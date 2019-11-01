подписаться на рассылку
24.6 25
27.25 27.85
˟
01 ноября 2019, пятница, 21:40 233 Документ
Кабмин 2019-11-01T21:57:21+02:00
Українські Новини
"Азовцев" считают экстремистами в США: украинским дипломатам рассылают темники по реакции

"Азовцев" считают экстремистами в США: украинским дипломатам рассылают темники по реакции

МИД Украины, Экстремизм, Азов, Украина-США, Темники, Обвинение в терорризме
Шествия
Шествия "Национального корпуса" и "Азова" в центре Киева.

Темники украинского МИД, которые рассылаются посольствам и другим дипломатическим представительствам Украины, а также СМИ, которые находятся в орбите власти, оказались в распоряжении журналистов, сообщает "Страна".

Они касаются освещения темы полка "Азов", который в США пытаются внести в список террористов. В документе излагается суть письма 40 конгрессменов, которые считают "Азов" экстремистской ультраправой организацией, вербующей боевиков по всему миру, в том числе в США. Также в обращении говорится, что примером украинского полка вдохновляются террористы по всему миру.

МИД Украины предлагает "вести разьяснительную работу" за рубежом и рассказывать о том, что "Азов" - это не парамилитарное формирование, а составная часть Нацгвардии Украины.

Также дипломаты должны доносить до всех мысли о том, что "Азов" противостоит российской агресси на Донбассе, сколько его солдат получили награды. Еще их просят отслеживать реакцию на письмо конгрессменов "российских агентов влияния".

Документы: Документы: "Страна"

Как сообщали Українські Новини, госдеп США назвал "С14" и "Азов" "группами ненависти". Тем временем полк "Азов" отметил пятую годовщину основания.

Больше новостей о: МИД Украины Экстремизм Азов Украина-США Темники Обвинение в терорризме

Архив
Новости
Ровенский аэропорт закрыл единственный рейс 22:39
В России ликвидировали движение "За права человека" из-за "нарушения закона" 22:19
Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Фото: пресс-служба
Черниговщина вместо Турции: новоназначенный глава Черниговской ОГА зовет Volkswagen строить завод в области 21:47
"Азовцев" считают экстремистами в США: украинским дипломатам рассылают темники по реакции 21:40 Документ
У летевшего в Петербург пассажирского самолета отказал двигатель 20:45
больше новостей
Семен Семенченко. Фото: Українське фото
Верховный Суд принял решение: комбату Семенченко могут вернуть его воинские звания 12:03
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Главное успеть: "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов 07:35
Дубневич собрал сумку в изолятор: среди вещей книги и шапка 13:23
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером" 08:22
больше новостей
В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции 17:30
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером" 08:22
Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok