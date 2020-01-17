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  • Самую дорогую монету Британии с портретом короля Эдуарда VIII продали за $1,3 млн
17 января 2020, пятница, 20:44 203
Мир 2020-01-17T20:44:33+02:00
Українські Новини
Самую дорогую монету Британии с портретом короля Эдуарда VIII продали за $1,3 млн

Самую дорогую монету Британии с портретом короля Эдуарда VIII продали за $1,3 млн

Елизавета Кесельман
Самая дорогая монета, Монета, король Эдуард VIII, США, Великобритания
Монета с портретом короля Эдуарда VIII.Скриншот: https://www.svoboda.org/
Монета с портретом короля Эдуарда VIII.Скриншот: https://www.svoboda.org/

Монету (соверен) с портретом короля Эдуарда VIII продали в США за 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долларов) частому коллекционеру. Об этом передает российская служба ВВС.

Покупатель, пожелавший остаться инкогнито заявил, что не мог упустить возможность, которая предоставляется раз в жизни, и не привезти из США на родину монету с изображением Эдуарда VIII.

Всего было выпущено шесть таких монет. Монета с изображением Эдуарда VIII никогда не поступала в массовую чеканку и не была в обращении.

Менее чем через год после вступления на престол Эдуард VIII отрекся от короны, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон.

Четыре таких соверена находятся в музеях, еще два - у частных коллекционеров. Соверен выполнен из 22-каратного золота, его диаметр составляет 22 мм, вес - 7,98 грамма.

Оборотная сторона монеты была создана итальянским гравером Бенедетто Пиструччи

Монета должна была поступить в массовую чеканку в январе 1937 года, но в декабре 1936-го король Эдуард VIII подписал отречение от престола за себя и своих потомков ради женитьбы на Уоллис Симпсон, которая в тот момент находилась в процессе развода.

Таким образом, остались только образцы этой монеты, и в течение нескольких десятилетий они нигде не выставлялись. Эдуард VIII, который вскоре после отречения получил титул герцога Виндзорского, несколько раз просил о том, чтобы ему передали соверены с его изображением, однако его брат, Георг VI, отказал ему в этой просьбе.

"Когда мне предоставилась возможность [купить соверен с изображением Эдуарда VIII], я понял, что не могу отказаться от нее. Такая возможность предоставляется раз в жизни", - говорит новый владелец самой дорогой монеты в истории Британии.

"Я понимаю, что 1 млн фунтов стерлингов - это очень большие деньги, чтобы их отдать за одну монету, но если бы я не заплатил их сейчас, такой шанс мне бы уже не представился никогда в жизни", - говорит владелец.

Предыдущий владелец - коллекционер из США - купил эту монету в 2014 году за 516 тысяч фунтов стерлингов (около 850 тыс. долларов по тогдашнему курсу).

Она интересна для коллекционеров и историков не только тем, что существует всего шесть таких соверенов, но и тем, что изображение Эдурада VIII по его воле было выполнено с нарушением традиции, которая велась со времени Карла II (годы правления: 1660 - 1685).

Отмечается, что изображение профиля преемника должно было быть обращено в обратную сторону - относительно изображения профиля предшественника. Однако на соверене Эдуарда VIII изображен левый профиль монарха, как и на монетах с изображением его отца - Георга V. Такой выбор объяснялся тем, что у Эдуарда VIII пробор на голове был именно с левой стороны, и левый профиль выглядел более удачным.

"Эдуард VIII был довольно тщеславным человеком. Он настоял на том, чтобы его изобразили так же, как и его отца - в левый профиль, потому что он считал свой левый профиль более выигрышным", - говорит Крис Баркер из Королевского музея монетного двора.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Британии изготовили монету, которая весит больше, чем новорожденный ребенок.

Кроме того, монетный двор Канады выпустил светящуюся в темноте монету на тему НЛО.

 

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