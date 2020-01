У Великобританії випустили пам'ятну монету на честь рок-групи "Queen"

У Великобританії випустили пам'ятну монету на честь музичної рок-групи Queen, яка стала першою монетою, присвяченій легендарним музикантам і музичним колективам. Про це передає російська служба ВВС.

Наголошується, що монета стала першою в новій серії "Легенди музики", покликаної вшанувати групам і артистам.

"У нас тут королівська монета номіналом в п'ять фунтів стерлінгів. На одній стороні зображення королеви (Єлизавети II), на інший - королева (Queen - англ. королева). Такого раніше не було", - сказав гітарист групи Брайан Мей у відеопрезентації на сторінці монетного двору в Twitter.

The #Queen 2020 commemorative #coin has received the (rock) royal seal of approval! We're glad you like it, @DrBrianMay! >> https://t.co/2fe6hcP8Jg@QueenWillRock @OfficialRMT pic.twitter.com/GOatsOwxPZ

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) 20 січня 2020 р.

На монеті зображено логотип Queen і легендарні інструменти музикантів: рояль Bechstein, який Фредді Мерк'юрі використовував під час запису і виконання композиції Bohemian Rhapsody, гітара Red Special Брайана Мея, барабан Ludwig Роджера Тейлора і бас-гітара Fender Precision Джона Дікона.

Дизайнер Королівського монетного двору Кріс Фейси говорить, що він вперше почув пісню " Bohemian Rhapsody у фільмі "Світ Уейна", і з тих пір він фанат гурту Queen.

Дизайнер монети Кріс Фейси.Фото: twitter.com/RoyalMintUK

Пам'ятні монети на честь групи Queen будуть доступні у трьох варіантах - з золота, срібла і "звичайні монети чудової якості". Ціна останніх - пятифунтовых - монет складе 13 фунтів стерлінгів (17 доларів), золота монета номіналом 100 фунтів стерлінгів обійдеться покупцям в 2 тисячі 20 фунтів стерлінгів (2642 долара).

Монета Queen. Фото: twitter.com/RoyalMintUK

Королівський монетний двір випускає пам'ятні монети на честь важливих подій у житті країни. Так, у 2011 році до весілля принца Вільяма і Кейт була випущена пам'ятна монета із сплаву міді і нікелю. На монеті номіналом в п'ять фунтів зображені портрети принца Вільяма і герцогині Кейт.

Минулого літа у Британії з'явилася пам'ятна монета номіналом 50 пенсів з ведмежам Паддингтоном. Випуск монети присвячений 60-річчю виходу першої книги про ведмежа Паддінгтоні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше найдорожчу монету Британії з портретом короля Едуарда VIII продали за $1,3 млн.

Також 6 березня, помер перший бас-гітарист легендарної британської групи Queen Майк Гроуз.