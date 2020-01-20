Украина пока не планирует запрещать въезд машин на приднестровских номерах, - пограничники

Государственная пограничная служба прекратит пропуск автомобилей с приднестровской регистрацией через молдавско-украинскую границу только в случае, если будет соответствующее постановление Кабинета министров.

Об этом сообщает "Hromadske".

Этому предшествовало заявление премьер-министра Молдовы Иона Кику, которое цитировал NewsMaker. В нем говорилось о том, что с 1 апреля 2020 года Украина не будет впускать на свою территорию автомобили с номерами непризнанного Приднестровья.

В то же время пресс-секретарь уточнил, что украинские пограничники не имеют новых документов или поручений, которые ограничивали бы проезд автомобилей такой регистрации.

Демченко также добавил, что установление таких ограничений не относится к полномочиям его ведомства.

"Это находится в компетенции исключительно Кабинета министров. Если будут соответствующие документы, механизмы или какие-то разъяснения и определены задачи ГПСУ, мы их, конечно, выполним", - сказал он.

Спикер также уточнил, что пограничная полиция Молдовы информировала о том, что с 10 января прекращает пропуск в Украину автомобилей на приднестровской регистрации. В то же время автомобили, которые будут следовать на въезд в Молдову, они все же будут пропускать.

Приднестровье — самопровозглашенное государство, которое международное сообщество признает частью Молдавии.

На территории Приднестровья размещается контингент российских вооруженных сил и военная часть №13962 — два батальона общей численностью около тысячи человек.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил Дейнеко главой Госпогранслужбы.

Напомним, с 1 марта украинцы будут пересекать границу с Россией по загранпаспорту.