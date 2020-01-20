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20 января 2020, понедельник, 18:59 43
Общество 2020-01-20T19:26:39+02:00
Українські Новини
Украина пока не планирует запрещать въезд машин на приднестровских номерах, - пограничники

Украина пока не планирует запрещать въезд машин на приднестровских номерах, - пограничники

Таня Войтюк
Пограничники, Государственная пограничная служба Украины, Граница, Приднестровье, автомобильный номер
Украинская граница. Фото: dpsu.gov.ua
Украинская граница. Фото: dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба прекратит пропуск автомобилей с приднестровской регистрацией через молдавско-украинскую границу только в случае, если будет соответствующее постановление Кабинета министров.

Об этом сообщает "Hromadske". 

Этому предшествовало заявление премьер-министра Молдовы Иона Кику, которое цитировал NewsMaker. В нем говорилось о том, что с 1 апреля 2020 года Украина не будет впускать на свою территорию автомобили с номерами непризнанного Приднестровья.

В то же время пресс-секретарь уточнил, что украинские пограничники не имеют новых документов или поручений, которые ограничивали бы проезд автомобилей такой регистрации.

Демченко также добавил, что установление таких ограничений не относится к полномочиям его ведомства.

"Это находится в компетенции исключительно Кабинета министров. Если будут соответствующие документы, механизмы или какие-то разъяснения и определены задачи ГПСУ, мы их, конечно, выполним", - сказал он.

Спикер также уточнил, что пограничная полиция Молдовы информировала о том, что с 10 января прекращает пропуск в Украину автомобилей на приднестровской регистрации. В то же время автомобили, которые будут следовать на въезд в Молдову, они все же будут пропускать.

Приднестровье — самопровозглашенное государство, которое международное сообщество признает частью Молдавии. 

На территории Приднестровья размещается контингент российских вооруженных сил и военная часть №13962 — два батальона общей численностью около тысячи человек.

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Напомним, с 1 марта украинцы будут пересекать границу с Россией по загранпаспорту.

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